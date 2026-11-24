Qué cansona resulta la vil estrategia del oficialismo de atacar a los que están al frente de la lucha contra el narcotráfico, en vez de darles más recursos al OIJ y la Fiscalía. Nuevamente, los dedos acusadores se dirigen contra el fiscal general, ahora porque cometió “la barbaridad” de visitar el Cacco sin avisarle al ministro de Justicia. Toda una novela creada para que los habitantes desvíen su mirada hacia otro lado. Paradójicamente, también inculpan de un inexistente delito a la defensora de los Habitantes, porque, en el cumplimiento de sus deberes, participó de la misma visita de inspección, que, por cierto, era incluso conocida por la presidenta Fernández desde cuatro semanas antes. A don Carlo Díaz, la opinión pública, el FBI y la DEA le han reafirmado su respeto por su trabajo competente, honesto e implacable.

Freddy Pacheco León, Heredia

Vuelos perdidos y silencio de Copa

Soy una escritora turca y creo contenido en redes sociales. El 19 de noviembre, durante el embarque del vuelo de Copa Airlines CM343 / TK9627 de San José a Panamá, en el aeropuerto Juan Santamaría, me indicaron que mi maleta de mano había sido enviada a la bodega sin consultarme. Expliqué que llevaba medicamentos que necesitaba durante el viaje y pedí que me la devolvieran. Le pregunté el nombre a una agente y le dije que presentaría una queja. En ese momento, intervino otra persona de uniforme rojo.

La tripulación de cabina me indicó que entrara y me senté en el asiento 7F, pero después, se me pidió bajar del avión. Seguí la indicación y bajé con calma. La Policía acudió, pero no me detuvo ni me interrogó. En ese momento, no me comunicaron el motivo de la decisión.

Perdí las conexiones Panamá-Estambul-Ankara, que formaban parte del mismo boleto. Compré un vuelo alternativo de Avianca a Bogotá por USD $1.361,98 y pagué alojamiento adicional por USD $250. Queda por determinar el valor de los tramos del boleto original que no pude utilizar.

Copa acusó recibo de mis reclamos. La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica (DGAC) confirmó por escrito que registró mi queja. Pero no he recibido una explicación de fondo de Copa ni de la DGAC. Quiero entender qué motivo registró la aerolínea, qué procedimiento aplicó y cómo atendió mi solicitud sobre el equipaje con medicamentos.

Elif Erdenay, ciudadana turca

Burocracia y desconsideración

El 19 de noviembre estuve desde las 9:30 a. m. esperando una cita en la sección de Urología del Hospital México, donde tenían que hacerme una breve cirugía ambulatoria. Me atendieron hasta las 12:20 p. m. Agradezco la amabilidad y el profesionalismo del doctor Rodríguez, quien me envió a realizarme un tac. Sin embargo, cuando fui a solicitar la cita en el sótano del hospital, la secretaria me explicó que debía regresar a las 4 p. m. para recogerla o hacerlo dentro de un plazo no mayor a 10 días. Esto se debe a que toda cita necesita el visto bueno de un radiólogo, quien solo está disponible a partir de las 4 p. m.

Me resultaba imposible permanecer tantas horas en el hospital. Ahora, debo regresar para recoger esa cita, pese a ser adulto mayor. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué no pueden dar la cita de inmediato o contar con un radiólogo disponible para autorizarla?

Arturo E. Hernández Martínez, Jardines de Tibás

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