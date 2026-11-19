En 2018, miles de empleados públicos salieron a las calles a defender sus derechos, sus pluses y un sistema salarial que premiaba la antigüedad. Ocho años después, resulta irónico escuchar, desde esos mismos sectores, reclamos porque funcionarios recién ingresados reciben salarios superiores bajo el nuevo esquema de salario global.

¡Qué curiosa contradicción! Ayer se defendían las diferencias salariales como derechos adquiridos; hoy se denuncian como injusticias cuando dejan de favorecerlos.

La pregunta es inevitable: ¿se lucha por la justicia salarial o, simplemente, por conservar las ventajas propias? Porque la equidad no debería ser un principio que se defiende únicamente cuando conviene.

Hugo Esteban Jiménez Gómez, San Pablo de Heredia

Yo ser Tarzán

El nuevo idioma español, el que aparece en los medios escritos, televisivos y radiofónicos, así como en las redes sociales, es muy fácil de aprender. No se requiere ninguna regla gramatical ni regulación de la RAE. Ya no es necesario utilizar los signos de puntuación: omítalos por completo, conjugue los verbos como le dé la gana y mezcle los tiempos verbales, el pasado con el presente y viceversa. Y, por favor, exprésese a punta de infinitivos. No utilice las contracciones (al, del), pues son innecesarias; combine sustantivos masculinos con adjetivos femeninos (automotor, automotriz); no acentúe las palabras: la tilde y el punto están proscritos. Eche por la borda los gerundios y los adverbios: son obsoletos. ¿Y dónde nos enseñan esta nueva versión del español? En todas partes y durante todo el día. Los profesionales que ostentan sus flamantes títulos universitarios escriben como analfabetos. Ah, y, por último, aunque no sepa el significado ni la pronunciación de los términos extranjeros, inclúyalos: eso es muy caché.

Eddie Calvo Díaz, Tres Ríos de La Unión

Gracias, Hospital Monseñor Sanabria

Quisiera manifestar mi profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, por la atención que recibió mi papá durante su delicada cirugía. Aunque posteriormente se complicó y falleció, fui testigo de la entrega, dedicación y el gran cariño con que trataron a mi padre hasta su muerte. Una mención especial a las doctoras Jessica Calvo Orozco y Gabriela Zamora Castro, y también a la cuidadora y enfermera Tania Reyes Reyes, un ángel que trató y cuidó a mi padre con respeto y amor.

Definitivamente, la CCSS necesita tener todos los recursos disponibles sin restricción para que su personal atienda a todos los asegurados como lo hicieron estas profesionales, con una mística increíble. ¡Estaremos eternamente agradecidos!

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

¿Por qué tantas muertes?

¿Cuál es el motivo de tantos homicidios? Muy sencillo: por falta de trabajo. Las personas se desesperan por conseguir dinero y, como resulta tan difícil obtenerlo, algunos se aprovechan de la situación y cualquiera termina asesinando por unos cuantos colones.

El gobierno pasado y el actual, que son prácticamente lo mismo, no se han preocupado por atraer al país nuevas empresas que puedan generar empleo. Más bien, lo que hacen es aumentar los costos, lo cual agrava aún más la situación. Sin embargo, derrochan nuestro dinero en ponerles guardaespaldas y motorizados a los “de arriba”, por temor a que los asesinen.

Que el gobierno se preocupe por generar empleo y, con ello, se reducirían la criminalidad y los asesinatos por sicariato.

Rafael Zamora Bonilla, barrio Claret, barrio México, San José

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