“Ídios” es un vocablo del griego antiguo que significa “privado” o “propio”. Así, en la Grecia clásica, “idiotez” era el adjetivo que describía a aquellos ciudadanos que se ocupaban exclusivamente de sus asuntos personales, menospreciando cualquier actividad política o comunitaria.

Siglos después, los romanos lo tradujeron al latín como “idiota”. Este personaje partía del supuesto de que la comunidad no tenía nada que ver con sus labores particulares, por lo que no valía la pena trabajar pensando en y por la polis; es decir, como quien dice, contrariando a Ortega y Gasset, “yo soy yo y no mis circunstancias”.

Hoy en Costa Rica esos “idiotas” están representados por ese 36% de votantes abstencionistas, que aducen “que no les importa la política”; como si esta actividad en manos de las personas equivocadas no fuera a afectar su patrimonio ni la defensa del ejercicio de sus derechos.

Estos idiotas dan por sentado que las conquistas democráticas alcanzadas hasta hoy están escritas en piedra, que no caducan; cuando lo cierto es que, para un dictador, el papel aguanta lo que le pongan.

Francisco Barrientos B., Coronado

Teletrabajo y congestión vial

No comparto la sugerencia publicada en Cartas, el pasado 3 de noviembre, sobre eliminar el teletrabajo. Nuestras calles están diariamente colmadas de vehículos. Imaginemos cuánto aumentaría la congestión si se sumaran los autos de quienes hoy trabajan desde sus casas.

Me comentan que algunos teletrabajadores deben presentarse en sus centros de trabajo una o dos veces por semana, lo que provoca que ciertos días haya más congestionamiento en determinadas zonas.

Como alternativa, sugiero que los patronos establezcan horarios de entrada y salida diferenciados para esos días. Por ejemplo, podrían disponer que los teletrabajadores ingresen después de las 8 a. m. y salgan después de las 5 p. m. Así se evitaría que coincidan con quienes deben desplazarse diariamente o no pueden realizar sus labores a distancia y sufren presas todos los días.

También podrían ofrecer transporte colectivo, mediante busetas para sus trabajadores, con el fin de reducir la cantidad de vehículos en las vías.

Marjorie Camacho Calvo, Tibás

Más ataques del oficialismo

Qué cansona resulta la vil estrategia del oficialismo de atacar a los que están al frente de la lucha contra el narcotráfico, en vez de darle más recursos al OIJ y la Fiscalía. Nuevamente, los dedos acusadores se dirigen contra el fiscal general, ahora porque cometió “la barbaridad” de visitar el Cacco sin avisarle al ministro de Justicia. Toda una novela creada para que los habitantes desvíen su mirada hacia otro lado. Paradójicamente, también inculpan de un inexistente delito a la defensora de los Habitantes, porque, en el cumplimiento de sus deberes, participó de la misma visita de inspección, que, por cierto, era incluso conocida por la presidenta Fernández desde cuatro semanas antes. A don Carlo Díaz, la opinión pública, el FBI y la DEA le han reafirmado su respeto por su trabajo competente, honesto e implacable.

Freddy Pacheco León, Heredia

Mensaje al fiscal general

Señor fiscal general, cuente con mi apoyo. Soy un ciudadano adulto mayor y, junto con miles de ciudadanos más, somos parte de la representación de nuestra soberanía. Somos más que 31 diputados. Manténgase firme por Costa Rica. El país pasa por una situación crítica: un grupo busca tener el poder absoluto, el control de todos los poderes. Si usted renuncia, uno de los últimos muros de contención se perdería. Ahora, la lucha es de todos los costarricenses que amamos esta patria, que día a día se nos escapa como agua entre los dedos. Yo iré al segundo plantón en su apoyo y en la defensa de la división de poderes.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

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