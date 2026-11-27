Desde hace casi 22 días consulto por el montelukast en el Ebáis de El Coyol, en Alajuela, y recibo siempre la misma respuesta: “No ha llegado”. Cuando pregunto por qué, me indican que el Hospital de Alajuela aún no lo ha enviado.

Este medicamento ayuda a prevenir los síntomas del asma y quienes lo tenemos recetado necesitamos saber cómo continuar el tratamiento mientras se resuelve el problema.

Solicito a la CCSS que informe cuándo estará disponible, dónde podemos retirarlo mientras tanto o a quién acudir para recibir orientación médica. La coordinación entre el Ebáis y el hospital es responsabilidad de la Caja. Después de casi 22 días, los pacientes merecemos una respuesta clara sobre qué hacer y cuándo se resolverá esta situación.

Luis Fernando Bruno Guzmán, El Coyol de Alajuela

Un tico en ‘Saber y ganar’

Me alegra mucho que estén haciendo visibles a los concursantes de Saber y ganar, de España, más ahora que un tico nos está representando tan bien. Tengo 25 años de ver el programa y más tiempo aún de leer La Nación, debo recorrer 8 kilómetros para recogerla, pero ni modo: soy fiel lectora.

Hannia Hidalgo Quesada, San José de la Montaña, Heredia

Cambio climático y salud

Costa Rica fue sede, del 19 al 21 de noviembre del 2026, de la XXIX Reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina de España y Portugal (Alanam), convocada por la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica (Acanamed). Es la primera vez, en más de 58 años, que nuestro país acoge este encuentro.

Participaron representantes de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay, así como del Banco Mundial, con sede en Bogotá.

Durante la reunión se expusieron las repercusiones del cambio climático en cada país y se analizaron soluciones según la magnitud y las características de los problemas. Las inundaciones, el fenómeno El Niño, las sequías, las tormentas, los huracanes y los residuos contaminantes incrementan y modifican la incidencia de enfermedades y favorecen la aparición de nuevas epidemias.

También se analizaron los contaminantes, los residuos y los vectores transmisores de enfermedades, así como las respuestas necesarias según las distintas regiones.

Cada academia mantendrá y fortalecerá el contacto con las entidades gubernamentales para buscar soluciones inmediatas y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático sobre la salud.

El Antropoceno es el término utilizado para describir el periodo en que la actividad humana se ha convertido en una fuerza dominante de transformación de los sistemas geológicos, climáticos y ecológicos de la Tierra. En esta época de calentamiento global, sus consecuencias afectan a todos los seres vivos.

Por otra parte, la COP31 concluyó sin un acuerdo sobre el abandono de los combustibles fósiles.

Teodoro Evans Benavides, médico y vecino de Curridabat

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