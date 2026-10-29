La curul y la tosca herramienta de Mayuli Ortega

Es lamentable que sigan existiendo cargos políticos que se asumen para escalar altas posiciones con privilegios que, de otra manera, nunca se lograrían. Es el caso de ciertas autoridades, mayormente votadas por personas que habitan en las olvidadas provincias costeras del país. Así, nos enteramos de la existencia de una señora, ahora diputada y alta dirigente de cierto partido, convertido por voto popular en dueño de una reserva millonaria como “deuda política”.
Resulta que se le adjudica a ella un carro de gran lujo para sus desplazamientos, alquilado por cuatro años y por una suma escandalosamente alta. Suma que se podría emplear, por ejemplo, para pequeñas pensiones a ciudadanos y votantes muy pobres de esas provincias. Viene a mi mente el recuerdo del exdiputado y vecino José Merino, del Frente Amplio (FA), a quien a menudo me encontraba en la calle cuando él, caminando, se desplazaba, ida y vuelta, entre su casa y la Asamblea Legislativa.
Como sea, no veo relación entre una curul y la “tosca herramienta” requerida para cumplir con las funciones propias del cargo, algo libremente elegido y, por cierto, ya muy bien pagado.
Hugo Mora Poltronieri, Escazú
Fe para la foto, castigo para el reo
De niño, cuando iba a misa, me distraía con la imagen de un hombre encadenado en una pared de la iglesia La Agonía, en Alajuela. Era la representación católica de un reo. Se trataba de una imagen digna de un hombre piadoso que acudía a misa, como muchos pecadores, en busca de perdón.
Al ver las imágenes propagandísticas del chavismo, al mejor estilo de Bukele, uno solo puede concluir que Costa Rica vive una farsa decadente. Se exhibe a hombres uniformados y con la cabeza rapada y, al mismo tiempo, se hace gala del libreto religioso, como cuando la señora presidenta fue el 2 de agosto a Cartago, o cuando, siendo candidata, estuvo con pastores evangélicos repartiendo una especie de manual electoral. La incongruencia moral es aún mayor cuando la señora va a Roma a tomarse una foto con el Papa. Lástima que antes no se dio una vuelta por esa iglesia de Alajuela para ver la imagen del bendito reo.
Alejandro Vargas Johansson, Alajuela
De jaguar a gatito pulgoso
La ilusoria economía “jaguar” se convirtió en un esmirriado gatito pulgoso. Hoy nuestra economía está enferma y maltrecha. Por eso, este segundo gobierno chavista está rebajando partidas presupuestarias en áreas básicas como educación, seguridad y programas sociales. Pero estos manoseos presupuestarios son solo farsa e hipocresía, porque en Casa Presidencial siguen despilfarrando el dinero de nuestros impuestos para organizar los shows de los miércoles: unas conferencias de prensa que solo son un mal ejemplo cívico para nuestra nación. No se anuncian proyectos nacionales beneficiosos para los costarricenses; solo se divulgan ocurrencias e improvisaciones gubernamentales y se ataca y denigra al Poder Judicial, el Ministerio Público y las fracciones de oposición.
Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San Vicente de Moravia
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