La agonía de una asegurada y los lujos de una diputada

La señora enferma de cáncer pasó 14 días en los pasillos del Hospital de Liberia, hasta encontrar la muerte de la forma más denigrante para un asegurado. Todo, porque el ministro de Hacienda no devuelve los recursos a la CCSS.
Mientras tanto, la diputada y presidenta del PPSO puede andar en un BMW X1 para su uso discrecional. A esto se suma el gasto millonario de la presidenta para tomarse la foto con el Papa.
Son dos mundos, dos Costa Ricas. Una señora que esperaba un trato digno en su enfermedad terminal, en una fila como si estuviera en un hospital de Palestina. Y otra que “solo puede hacer su trabajo” viajando en un vehículo de lujo que debemos pagarle los costarricenses.
Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca
Paso peatonal urgente
Soy un adulto mayor y, al igual que mis vecinos, me gusta caminar por San Lorenzo de Flores, Heredia, en las mañanas. Lamentablemente, cruzar la transitada intersección de la ruta nacional secundaria 123 y la calle Rinconada resulta muy peligroso.
Esta situación contraviene el Decreto N.º 9976 de la Asamblea Legislativa. No existen cruces peatonales ni un acceso adecuado que permita continuar el recorrido al otro lado de la vía.
Desde hace más de seis meses solicito a la oficina del MOPT en Heredia (expediente ED-EB-26-0287) que investigue esta situación. Me han indicado que recientemente asignaron a un ingeniero para estudiar el caso.
Resulta llamativo que un país capaz de construir en nueve meses una cárcel con capacidad para 5.100 reclusos no pueda habilitar un simple paso peatonal.
Seth Derish Levy, San Lorenzo de Flores
Enseñanza de la Música
Como universitario de Enseñanza de la Música, he experimentado el impacto positivo en la memoria, la creatividad, la concentración y, no menos importante, la expresión de emociones. La educación debe estar presente en las escuelas y colegios de nuestro país, porque la música ayuda al desarrollo de los estudiantes. Sí a la Educación Musical. Sí a la música en todos nuestros centros educativos.
Gerald Cárdenas Arias, Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste
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