La agonía de una asegurada y los lujos de una diputada

La señora enferma de cáncer pasó 14 días en los pasillos del Hospital de Liberia, hasta encontrar la muerte de la forma más denigrante para un asegurado. Todo, porque el ministro de Hacienda no devuelve los recursos a la CCSS.

Mientras tanto, la diputada y presidenta del PPSO puede andar en un BMW X1 para su uso discrecional. A esto se suma el gasto millonario de la presidenta para tomarse la foto con el Papa.

Son dos mundos, dos Costa Ricas. Una señora que esperaba un trato digno en su enfermedad terminal, en una fila como si estuviera en un hospital de Palestina. Y otra que “solo puede hacer su trabajo” viajando en un vehículo de lujo que debemos pagarle los costarricenses.

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