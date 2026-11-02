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Cartas

Farmavalue convirtió un canje de puntos en una pesadilla

Un cliente lleva meses lidiando con cuentas duplicadas, puntos desaparecidos y trámites sin resolver. Ahora, le dicen que la solución depende de Honduras

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Desde agosto, tengo problemas con el sistema de acumulación de puntos de Farmavalue. Primero, modificaron los datos de mi perfil; luego aparecieron varias cuentas a mi nombre; después, desaparecieron mis puntos y, finalmente, inhabilitaron mis cuentas. Ahora tampoco puedo canjear mis puntos por una tarjeta de Spoon.

Pese a que llevo más de una semana esperando una solución, el problema persiste. Gracias a la insistencia de la administradora de la sucursal de Liberia, algunos inconvenientes se han resuelto. Sin embargo, ahora los encargados en Costa Rica trasladaron el caso a Honduras y me informan que tardarán una semana más para revisarlo.

Es inaceptable que el departamento responsable sea incapaz de resolver estos problemas y que, mientras tanto, el cliente tenga que pagar los platos rotos.