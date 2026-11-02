Farmavalue convirtió un canje de puntos en una pesadilla

Desde agosto, tengo problemas con el sistema de acumulación de puntos de Farmavalue. Primero, modificaron los datos de mi perfil; luego aparecieron varias cuentas a mi nombre; después, desaparecieron mis puntos y, finalmente, inhabilitaron mis cuentas. Ahora tampoco puedo canjear mis puntos por una tarjeta de Spoon.

Pese a que llevo más de una semana esperando una solución, el problema persiste. Gracias a la insistencia de la administradora de la sucursal de Liberia, algunos inconvenientes se han resuelto. Sin embargo, ahora los encargados en Costa Rica trasladaron el caso a Honduras y me informan que tardarán una semana más para revisarlo.

Es inaceptable que el departamento responsable sea incapaz de resolver estos problemas y que, mientras tanto, el cliente tenga que pagar los platos rotos.

Henry Darcia Rubio, Liberia

Respuesta del Hospital del Trauma

En relación con la carta suscrita por la señora Margarita Jenkins Coronas (27/10/2026), desde el Instituto Nacional de Seguros (INS) agradecemos sinceramente sus palabras de reconocimiento hacia el Hospital del Trauma y nuestro personal. Nos alegra saber que su experiencia refleja la calidad humana, la calidez y el profesionalismo que distinguen la atención que brindamos. Sus palabras nos motivan a continuar trabajando con dedicación. Le deseamos una pronta y satisfactoria recuperación.

Kenneth Rojas Calderón, director de la Red de Salud del INS

Viajar desde lejos por una certificación

Es inconcebible que, en nuestros tiempos, cuando la tecnología se inventó para facilitar las cosas, la Dirección Nacional de Pensiones (dependencia del Ministerio de Trabajo) no pueda tramitar en línea una certificación de ingresos y deducciones.

Por teléfono, solicité una constancia y me dijeron que debía retirarla personalmente en esa oficina. Si la quería por correo electrónico, debía cumplir una serie de requisitos que incluso contemplaban la participación de un abogado.

Muchos de quienes solicitamos ese documento somos adultos mayores y residimos en lugares distantes. ¿Por qué obligarnos a trasladarnos hasta allí por un papel que podrían enviarnos por correo electrónico o WhatsApp?

En los bancos y las cooperativas basta con proporcionar datos básicos para obtener un estado de cuenta. Lanzo un llamado a que se actualice el sistema y se faciliten los trámites a los pensionados.

Germán Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

Colapso de alcantarillas en Limón

El colapso recurrente y el deterioro sistemático de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Limón han dejado de ser un simple problema de infraestructura para convertirse en una crisis de salud pública y ambiental. Cada temporada de lluvias, el desbordamiento de aguas residuales afecta comercios, viviendas y centros educativos.

Esto incide gravemente en el desarrollo económico de la región. Si bien iniciativas como la reciente inversión del AyA para la ampliación del acueducto buscan impulsar la zona industrial de Limón, los prolongados tiempos de ejecución de estas obras generan serias afectaciones viales y logísticas que sofocan la actividad comercial existente.

Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades correspondientes para que ejecuten las obras requeridas con eficiencia y celeridad.

Jandell Hernández Carmona, Limón

Jugos de naranja en mal estado

La semana anterior compré tres botellas de jugo de naranja Dos Pinos de 2,2 litros, que resultaron encontrarse en mal estado (el jugo estaba agrio). En el supermercado, rechazaron hacerme el cambio porque no tenía la factura de compra. Entonces, llamé a Dos Pinos y llené un formulario para que me contactaran; sin embargo, nunca me llamaron. También marqué al teléfono de servicio al cliente, pero nunca recibí respuesta. Acudo a este medio con la esperanza de que me atiendan.

Carolina Chavarría Solís, San Sebastián, San Jos

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