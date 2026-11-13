El síndrome de ‘basura sí, pero no aquí’

Respecto a la basura –mucha de la cual es aprovechable–, todos tenemos la misma actitud que la población de Turrúcares: no la queremos en nuestro vecindario, pero pasamos empunchados en producirla.

Sugiero algunas medidas de corto plazo: a) Contar con un lugar para escombros, tierra, restos de ramas y árboles, que no generan moscas ni otros contaminantes. b) Impulsar a gran escala, por parte de las municipalidades, el reciclaje y el compostaje. c) El resto, que son desechos netos reducidos a un 50% de la cantidad original, sí se procesa en un relleno sanitario, lo que alarga la vida útil de estos.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Plaga de hormigas que nunca vimos

Mi hermana compró una refrigeradora de segunda mano a la empresa Grupo Unicomer-Servitotal, en Alajuela. Tres meses después, dejó de funcionar, por lo que se puso en contacto con la empresa para solicitar una revisión. El técnico que la inspeccionó concluyó que la garantía no aplicaba porque una plaga de hormigas se había comido los cables del motor.

Lo extraño es que, supuestamente, esas hormigas estuvieron durante tres meses viajando hacia la parte trasera del refrigerador sin que ella las viera ni hiciera nada para eliminarlas. Además, parece que a los insectos no les gustaron los demás cables de la cocina y los de otros enseres electrónicos.

Mi hermana perdió el dinero que pagó por la refrigeradora y también lo que desembolsó por la garantía extendida.

Marisol Cordero Cascante, Alajuela

Cava Gym: sordos a los reclamos

Durante los últimos meses, algunos vecinos de barrio Claret hemos experimentado problemas de contaminación sónica provocada por el gimnasio Cava Gym, ubicado al costado sur de la tapia del Liceo de San José.

Los lunes y miércoles, de 7 a 8 p. m., el establecimiento realiza sesiones de zumba con un volumen de música que resulta molesto para quienes vivimos en los alrededores, debido al ruido y las vibraciones que genera.

Hemos intentado dialogar con los encargados, tanto presencialmente como por WhatsApp y Facebook, pero hacen caso omiso de nuestros comentarios e incluso bloquean las cuentas de quienes denuncian la situación.

También hemos presentado denuncias ante el Ministerio de Salud. Sin embargo, las mediciones con equipo especializado arrojan resultados negativos para los denunciantes, pues los niveles registrados están dentro del umbral permitido para una zona mixta. Desconozco por qué se le asignó esa clasificación, si predominan las viviendas y solo hay algunos locales comerciales. Además, se indica que el gimnasio carece de un plan de confinamiento del ruido.

Espero que tanto los propietarios del gimnasio como las instituciones encargadas tomen cartas en el asunto. Los vecinos, muchos adultos mayores, así como estudiantes y personas que regresan del trabajo, tienen derecho al descanso.

Karym Yareck Green Gayle, barrio Claret

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