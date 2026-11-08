El reclamo de las madres a Laura Fernández: ‘Gobierne pensando en los hijos de todos’

Señora presidenta, nos dirigimos a usted con respeto, pero también con profunda congoja, como madres costarricenses que luchamos por sacar adelante a nuestros hijos. Le pedimos que se ponga en nuestros zapatos y recuerde que gobierna para todo el país.

¿Qué hace una mamá cuando llega al CEN-Cinái y descubre que recortaron el cuido y la alimentación de sus hijos? Es doloroso ver cómo disminuyen los recursos para atender a los niños mientras aumentan los presupuestos para asesores del gobierno. Con los salarios estancados, llevar el sustento diario a la mesa se ha convertido en una odisea para miles de familias.

A esa angustia se suma el deterioro de la salud pública. La impotencia nos invade cuando, en la CCSS, debemos esperar meses o años por una cita con un pediatra o un especialista. Conseguir atención médica digna y oportuna se ha vuelto un calvario.

También nos inquieta la decadencia de la educación pública. Las escuelas se deterioran y pierden su capacidad de ofrecer a nuestros hijos oportunidades para salir adelante. A esto se suma la inseguridad: mientras el narcotráfico y la delincuencia organizada ganan terreno, los niños crecen con miedo. Duele tener que explicarles sobre las muertes violentas de que informan a diario en las noticias y no poder ofrecerles un entorno seguro.

Apelamos a su condición de madre y presidenta. La autoridad no se demuestra con vestuarios de moda, poses ni gritos, sino con decisiones y acciones que mejoren la vida de las personas.

Costa Rica no puede concentrar sus esfuerzos en construir cárceles. Mejor sería fortalecer sus escuelas, reactivar el desarrollo económico y garantizar la seguridad ciudadana. Le pedimos que recuerde el juramento que hizo al asumir la presidencia y gobierne pensando en el bienestar de los hijos de todos los costarricenses.

Marcela López López, psicóloga (su texto es una compilación de los testimonios de madres que atiende en un hospital público)

Ciberseguridad en Costa Rica

En días pasados, hemos sido testigos de ataques cibernéticos contra equipos de refrigeración de supermercados en diferentes países. Estos utilizan sistemas de automatización conectados a Internet, gestionados mediante reguladores y controladores de una reconocida marca.

Esos dispositivos no solo se encuentran en equipos de refrigeración de supermercados e industrias, sino también en múltiples aplicaciones, como sistemas eléctricos, sistemas de bombeo de agua y controles electrónicos, entre otras.

Costa Rica ya sufrió, en el pasado reciente, ataques cibernéticos contra instituciones públicas y gubernamentales, como la filtración masiva de datos y el ataque al ICE. Por ello, el Micitt, como autoridad responsable, y el Gobierno Central harían bien en revisar el estado de la seguridad cibernética de estos equipos. La misma recomendación aplica a los supermercados y las industrias.

Fernando E. Feoli A., Moravia

Referendo para Cutris

Chaves, Villalobos y los asesores del gobierno saben bien que es prácticamente imposible llevar a votar a 1,4 millones de ciudadanos para que el resultado de un referendo tenga validez. Con costos, el gobierno podría reunir a unas 100.000 personas, pues la inmensa mayoría, al percatarse de que el proyecto actual de Cutris es un disparate, no estaría dispuesta ni a votar, aunque fuere en contra. Pienso que el tal referendo realmente no les interesa. Lo que sí quieren es que el “ministro de Propaganda” justifique de ese modo una campaña electoral que, de paso, desvíe la atención lejos de este desastroso gobierno.

Freddy Pacheco León, Heredia

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