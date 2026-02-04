Cartas

El lunar de las votaciones en la Escuela Central de Tres Ríos

Al parecer, nadie en este centro de votación pensó en los adultos mayores que llegaron a votar en silla de ruedas o con bastones y andaderas

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El 1.° de febrero, acudí a las urnas electorales de la Escuela Central de Tres Ríos y observé a muchos adultos mayores, lo que me llenó de gran orgullo y satisfacción, pero, al mismo tiempo, lamenté ver que solo había un acceso para entrada, el cual servía también de salida. Los demás accesos estaban cerrados y esto causó aglomeraciones en los pasillos, que bien pudieron derivar en accidentes, sobre todo porque muchas personas entraban en sillas de ruedas o con andaderas, bastones, etcétera, y, por la falta de espacio, no podían desplazarse adecuadamente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.