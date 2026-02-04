El lunar de las votaciones en la Escuela Central de Tres Ríos

El 1.° de febrero, acudí a las urnas electorales de la Escuela Central de Tres Ríos y observé a muchos adultos mayores, lo que me llenó de gran orgullo y satisfacción, pero, al mismo tiempo, lamenté ver que solo había un acceso para entrada, el cual servía también de salida. Los demás accesos estaban cerrados y esto causó aglomeraciones en los pasillos, que bien pudieron derivar en accidentes, sobre todo porque muchas personas entraban en sillas de ruedas o con andaderas, bastones, etcétera, y, por la falta de espacio, no podían desplazarse adecuadamente.

Aunado a esto, la escuela se encuentra en remodelación, por lo que había partes del piso sin terminar y con materiales de construcción encima. Considero que esta población adulta mayor tan vulnerable estuvo particularmente descuidada. Espero que estas situaciones no se repitan en el futuro para no tener que lamentar accidentes o desgracias mayores.

Mónica Soto Salguero, Tres Ríos

Médicos y cirujanos

He visto en redes sociales que está por salir un decreto ejecutivo que regula las funciones del médico general, lo cual está bien. Cuando uno termina de estudiar Medicina, el nuevo profesional recibe un título que lo capacita como médico general a pesar de que, por años, el título ha dicho “médico-cirujano”, lo cual considero que es un error. Si uno quiere ser cirujano general, debe cursar una especialidad de cuatro años que le confiere el título de especialista en Cirugía General. En un video que circula, una profesional en Derecho dice que a estos médicos generales no debe modificárseles el perfil porque son cirujanos. Me parece que no tiene claro qué es un médico general y qué es un especialista en Cirugía General.

Jorge Acuña Calvo, especialista en Cirugía General

Tras los comicios

Terminó el proceso electoral. Nuestro pueblo, y en especial nuestra joya, el TSE, fueron un espejo para el mundo por su transparencia electoral. Dejando de lado los improperios y ofensas de algunos electores y de autoridades de este gobierno, y sin rencor alguno, proclamó ganador a Pueblo Soberano.

Gracias a quienes, con su voto, lograron llevar diputados de oposición a la Asamblea, nuestra democracia vivirá cuatro años más, a pesar del desencanto de los chavistas, que pretendían 40 curules para hacer lo que quisieran con la Constitución.

El bloque de oposición, integrado por LN, FA y las señoras Abril Gordienko y Claudia Dobles, pasará a la historia como el bloque defensor de nuestra democracia. Sobre ellos recaerá esa responsabilidad; si no la asumen, en cuatro años esas fracciones serán enterradas para dar la bienvenida a la dictadura.

Hoy enterramos al Partido Nueva República, junto a su pastor, y el PUSC está en cuidados intensivos con una curul.

Fueron muchos los partidos que no parecen haber aportado nada. Rescato a la señora Calzada y a los señores Zamora y Alpízar. Por su intelecto, merecían más en esta contienda electoral, pero la mayoría del pueblo es la que manda, y se respeta el resultado, aunque no lo compartamos.

Jorge Varela Solís, Aranjuez

