Costa Rica, reconocida internacionalmente por su trayectoria en materia ambiental, no debería conformarse con una participación discreta en la reciente cumbre climática COP31, celebrada en Turquía. Se echó de menos una posición firme y contundente de nuestro país ante los insuficientes resultados de esta cumbre y la creciente amenaza del cambio climático.

Preocupa que un país que, históricamente, ha sido referencia en políticas ambientales no proyecte el liderazgo que las circunstancias demandan. Cabe preguntarse qué prioridad ocupa el cambio climático en la agenda de la presidenta Laura Fernández, especialmente ante la vulnerabilidad de Costa Rica frente a fenómenos meteorológicos extremos.

El prestigio ambiental de nuestro país no puede sustentarse únicamente en los logros del pasado. Requiere compromiso político, acciones concretas y una voz internacional firme. El cambio climático no admite indiferencia. Ojalá haya un cambio de rumbo para la próxima COP 32, en Etiopía.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José.

Banco Nacional, un mal vecino

Un buen vecino procura la sana administración y la conservación del valor de su condominio. El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), propietario de seis de las 19 filiales del Condominio Olas del Roble y con votos determinantes en las asambleas, ha sido indiferente y permisivo ante irregularidades que hemos denunciado reiteradamente y que sus funcionarios constataron en una visita.

Vecinos de siete filiales hemos documentado ante ellos graves anomalías administrativas, financieras y legales, desde obras ilegales hasta resoluciones judiciales. Aunque funcionarios de la Dirección de Bienes Inmuebles parecen comprender y querer ayudar, en tres asambleas convocadas para hacer los cambios necesarios, el representante del BNCR afirmó tener órdenes superiores de votar contra todo, sin justificación ni explicación.

Las autoridades del Banco deben investigar la actuación de sus representantes en condominios, las instrucciones de voto y el seguimiento interno de estas administraciones, especialmente cuando sus decisiones pueden hacerlos cómplices de irregularidades. También deben garantizar el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo del Conglomerado y las normas de control interno.

Quizá otros condominios sufran con este vecino. Denunciar estas situaciones puede ayudar a mejorar los procesos del Banco y a que asuma con seriedad su responsabilidad en estas propiedades.

María Lorena López Rosales, Puntarenas

Referendo sobre Crucitas

Bajo el supuesto irreal de que el mal proyecto de ley del oro de Cutris requeriría alcanzar un cuórum superior a 1.100.000 votos para que el resultado sea válido, se impone la realidad.

Resulta que todos los que votaron por la presidenta en febrero pasado, ni uno menos, tendrían que acudir a las urnas a votar por el “sí”. Por otro lado, los del “no”, sin ninguna motivación especial por el proyecto que entregaría el 95% del valor del oro a empresarios privados, simplemente nos quedaríamos en casita para no contribuir con el cuórum y así archivar el proyecto. Y es que, sin que se puedan usar recursos del Estado a su favor, el tal referendo en nada se parecería al realizado hace 19 años en torno al TLC, en medio de una intensa campaña que, aun así, solo logró aprobarse gracias a los más de 700.000 votos que nos pronunciamos a favor del “no” pero contribuimos a que hubiera cuórum. Error que no se repetiría.

Freddy Pacheco León, Heredia

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