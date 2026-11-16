El berrinche como argumento político

La mala fama persigue a quienes, dándoselas de presuntuosos, son pródigos en palabras pero parcos en hechos. Por lo general, a estos individuos solo les queda, en el mejor de los casos, el relativismo ingenuo del “todo es interpretable”; o bien, en el peor, el victimismo amalgamado de berrinches (“¡por la gran puta, déjenme trabajar!”).

De las recientes trifulcas políticas, pareciera que queda flotando en el ambiente la sensación de que, ante la acusación de la aparente carencia de cualidades patrióticas de la oposición, estos se ven ahora obligados a afiliarse a las virtudes que (supuestamente) poseen miles de chavistas. Es decir, deben balancearse entre el “buen costarricense” y la autodesacreditación.

Lo cierto es que nos debería quedar claro que en democracia nada sobra, que todo es sustancial; que hasta la estupidez humana es útil: nos debe recordar el miedo de quedar a expensas de ella, de estar a un paso de la locura; que el presuntuoso suele creerse indispensable por virtud, aunque esté defendiendo una ruina.

Francisco Barrientos B., Coronado

Inteligencia emocional

Los entrenadores de fútbol de nuestro país se enojan constantemente cuando la prensa los cuestiona por el desempeño de sus equipos. Sin embargo, el periodismo debe ser crítico, pues esa es parte de su labor. Los técnicos también deben ser autocríticos y aceptar los cuestionamientos como una oportunidad para mejorar. Deberían llevar cursos de inteligencia emocional y relaciones interpersonales, porque, si ya los han llevado, no se les nota.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

Crítica a decisiones del MEP

La educación pública nacional atraviesa una profunda crisis desde hace más de una década. Su deterioro continúa y el sistema permanece paralizado por los efectos del apagón educativo iniciado hace seis años. La situación se ha agravado durante el último quinquenio, principalmente por la ausencia de políticas educativas y las erróneas decisiones de los dos últimos gobiernos, ambos indiferentes ante la educación nacional, incluida la universitaria pública.

Por ejemplo, el actual jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) propone reducir de 200 a 180 los días lectivos, con el argumento de destinar los 20 días restantes a la capacitación docente antes de iniciar el curso. Esta decisión constituye una ocurrencia improvisada, pues la formación profesional de los educadores, tanto inicial como continua, requiere una planificación y coordinación rigurosas. Es una utopía pretender que, en tan corto plazo, los docentes estarán debidamente preparados para afrontar el nuevo año lectivo.

Igualmente engañosa es la decisión del ministro Sánchez de regalar cinco puntos a todos los estudiantes en las pruebas nacionales estandarizadas de los distintos niveles y ciclos educativos.

Los problemas que afectan actualmente la educación pública son tan graves, tanto en cantidad como en calidad, que no admiten propuestas ni decisiones demagógicas y populistas por parte del MEP.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

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