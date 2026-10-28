Doña Laura, no olvide llevar la Biblia a Roma

La presidenta dice que no es hipócrita y que por eso desea que al señor fiscal Carlo Díaz no le vaya bien. Su protector dice barbaridades del Poder Judicial. ¿Tendrán idea del daño que le están haciendo a toda Costa Rica?

Doña Laura, usted tiene escolta y su sombra también; sus ministros también gozan de seguridad. Deberían ser consecuentes y renunciar a ese privilegio; todos los habitantes de este país nos enfrentamos a diario al peligro de las bandas narco.

Usted acusó al señor Carlo Díaz de nombramientos a dedo; yo le puedo citar sus nombramientos a dedo en un dos por tres y con nombres y apellidos. Ojalá el gobierno de Estados Unidos abra los ojos y se dé cuenta de que a Costa Rica la está gobernando un grupito que quiere llevar este país al caos.

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