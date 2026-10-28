Doña Laura, no olvide llevar la Biblia a Roma

La presidenta dice que no es hipócrita y que por eso desea que al señor fiscal Carlo Díaz no le vaya bien. Su protector dice barbaridades del Poder Judicial. ¿Tendrán idea del daño que le están haciendo a toda Costa Rica?
Doña Laura, usted tiene escolta y su sombra también; sus ministros también gozan de seguridad. Deberían ser consecuentes y renunciar a ese privilegio; todos los habitantes de este país nos enfrentamos a diario al peligro de las bandas narco.
Usted acusó al señor Carlo Díaz de nombramientos a dedo; yo le puedo citar sus nombramientos a dedo en un dos por tres y con nombres y apellidos. Ojalá el gobierno de Estados Unidos abra los ojos y se dé cuenta de que a Costa Rica la está gobernando un grupito que quiere llevar este país al caos.
Y a propósito de no ser hipócrita: doña Laura, no se le olvide llevar la Biblia ahora que visitará a Su Santidad.
Jorge E. Varela Solís, Moravia
La hora de María Corina Machado
Como ciudadano de un país amante de la justicia y la libertad, considero que el gobierno de Estados Unidos desempeñó un papel trascendental con la captura del tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Ahora le corresponde a María Corina Machado, máxima dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, unir a ese pueblo valiente y creyente en la paz, tender puentes y establecer, sin presiones externas, un diálogo franco y sincero con el gobierno de transición de Delcy Rodríguez. El objetivo debe ser celebrar pronto unas elecciones libres que le devuelvan al pueblo venezolano la libertad que le robó el totalitarismo.
Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia
Atención preferencial al adulto mayor
Como cliente de muchos años y defensor del BCR, externo mi queja por la violación de mis derechos. Parece algo sencillo, pero el abuso no puede continuar.
Me presenté en la plataforma de servicios y me senté frente a la ventanilla destinada a la atención de adultos mayores. Yo era el único que esperaba ser atendido allí. A mi lado había otro joven esperando en la ventanilla de atención general; solo éramos dos clientes. Cuando el cajero comenzó a atenderlo, le hice ver que aquella era una ventanilla para adultos mayores y que así lo indicaban los rótulos. Hizo caso omiso.
Me retiré indignado. Presenté una queja ante la Contraloría de Servicios y únicamente me dijeron que tenían 30 días para responder. La respuesta llegó a los pocos días, pero solo me informaron que trasladarían la queja. Es decir, no resolvieron nada.
El gerente debería capacitar a sus funcionarios sobre el derecho de los adultos mayores a recibir atención preferencial.
Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca
Despilfarro de fondos públicos
Al leer los argumentos de la diputada Mayuli Ortega para justificar el uso de fondos públicos en un vehículo de alta gama, queda claro que muchos funcionarios de este gobierno no fueron elegidos para servir a los costarricenses, sino para servirse de sus cargos mediante lujos, salarios y beneficios. Es realmente vergonzoso, sobre todo cuando existen tantas necesidades por atender.
Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste
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