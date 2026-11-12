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Cartas

Desaire oficial al hospital de los adultos mayores

Como ciudadana, periodista e hija de dos adultos mayores que han recibido una magnífica atención en el único hospital geriátrico del país, siento que esta lamentable ausencia habla más que mil palabras

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