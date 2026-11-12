Desaire oficial al hospital de los adultos mayores

50 años del hospital Geriátrico

El 23 de octubre, celebramos los 50 años del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes. Fue una celebración sencilla, pero muy sentida, con varios de los pioneros de la geriatría en Costa Rica, pacientes y personal.

No es cualquier hospital. Tampoco se trataba de cualquier aniversario. Sin embargo, no se presentó ninguna autoridad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni del Ministerio de Salud.

De la CCSS, enviaron a una valiosa representante técnica, pero no acudió ninguna autoridad mayor: algún gerente, miembro de la Junta Directiva o la presidenta ejecutiva.

Como ciudadana, periodista e hija de dos adultos mayores que han recibido una magnífica atención en el único hospital geriátrico del país, siento que esta lamentable ausencia habla más que mil palabras. Una ausencia significativa, sin excusas válidas.

Ángela Ávalos Rodríguez, Llorente de Tibás

Devuelvan a su sitio la estatua de don Pepe

Soy un costarricense de 67 años, liberacionista de toda una vida y, como tal, me entristece que la estatua de bronce del expresidente de la República y benemérito de la patria, don José Figueres Ferrer, haya sido removida para, según el ministro de Cultura, restaurarla. Una estatua no se remueve; se repara en el mismo sitio donde se encontraba: la plaza de la Democracia. Le ruego a este ministro de Cultura que devuelva a su lugar la escultura de uno de los mejores presidentes que ha tenido Costa Rica. Es un abuso quitar una estatua que tiene un significado patriótico. Con ella, se recordaba al presidente que abolió el ejército y apoyó el respeto a las garantías sociales.

De paso, les recuerdo que la estatua al Agricultor también se la llevaron para repararla y nunca la devolvieron.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

‘¿Quién quiere ser millonario?’

Soy seguidor del programa ¿Quién quiere ser millonario?, que es de lo poco bueno que nos ofrece la televisión nacional. Por ello, respetuosamente, hago las siguientes observaciones.

Se cometen errores puntuales que desnaturalizan la intención del programa educativo, lo que puede inducir a error a la audiencia. Menciono tres: el canal de Panamá comunica el mar Caribe con el océano Pacífico, no, como erróneamente se consignó, con el Atlántico.

El cantón de Coronado no existe, su nombre es Vázquez de Coronado y, finalmente, la pronunciación del apellido del escritor Albert Camus lleva acento en la última sílaba.

La conducción es muy amena y, salvo esas pequeñas pifias, el programa es muy gustado. Felicitaciones.

Milton González Castro, La Unión

Honor a quien honor merece

En la CCSS ha habido profesionales en Medicina que dejaron huella en la institución. Uno de ellos fue el doctor Carlo Donato Calderón, quien partió al regazo de Dios.

Gran profesional y extraordinario ser humano, puso todo su talento al servicio de los pacientes. Siempre tenía una sonrisa y un abrazo para dar a cada uno.

No encuentro palabras para describir a este hombre excepcional. A toda su familia le envío un abrazo fraterno.

Sandra P. Sáenz Robles, Llorente de Tibás

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