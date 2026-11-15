De Los Chiles a la Universidad de La Plata

Soy una estudiante becada por la Universidad de Costa Rica (UCR), vecina de Los Chiles, en la zona norte del país, región empobrecida y marginalizada. Sin embargo, gracias a la educación superior pública, pude acceder a un programa de movilidad internacional de la UCR, posible solo con su financiamiento.

Gracias a esto, obtuve una beca completa para estudiar un semestre en el extranjero, en la Universidad de La Plata. Una experiencia que no fue individual, sino que la viví con muchos otros estudiantes de diferentes sedes; gente que, al igual que yo, no podría acceder a esta oportunidad sin una beca.

Por esto, estoy sumamente preocupada por el rumbo actual del país, donde, al igual que en otros países de Latinoamérica, se instaura un gobierno que busca recortar el presupuesto para educación y el gasto social, lo que afecta a miles de familias, a niñez y adolescencia, y a personas adultas mayores. La educación es un derecho. ¡Luchemos por un futuro y una vida digna!

Abigail Torres López, Los Chiles

Una investigación tras otra

Durante 80 largos años y sin importar de dónde vengan los ataques, el periódico La Nación ha sido, más que un faro, ¡una fortaleza! para nuestra democracia y nuestro Estado social de derecho. Esto se ha evidenciado aún más en esta oscura época de chavismo, cuando un gran sector de la prensa escrita y televisiva se arrastra y se agacha para rendirle pleitesía al oficialismo.

La Nación, en cambio, sigue firme en su labor fiscalizadora, sacando a la luz lo que este gobierno y el anterior no quisieran que trascienda.

Larga vida al periódico La Nación y a su empeño por seguir defendiendo la paz, la justicia, la objetividad y la equidad por encima de los canallas egoísmos politiqueros.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Injusticia de Hacienda

El Ministerio de Hacienda, sin medir el impacto social y los requerimientos de las personas adultas con discapacidad, le hizo un rebajo en el presupuesto para 2027 de un 52,3% al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

Para que conozca el señor ministro, el Consejo promueve y fiscaliza el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de esta población, administra ayudas económicas, subsidios y transferencias a personas con discapacidad que se hallan en condición de pobreza, pobreza extrema o abandono (solo así logran cubrir los gastos por su condición de discapacidad).

Otra de las funciones del Consejo es ofrecer recursos para que estas personas o sus familias puedan contratar asistentes o personal de apoyo, o bien para que puedan acceder a educación o capacitación con miras a desarrollar habilidades laborales y participar en programas ocupacionales.

Conapdis, señor ministro, también promueve la inclusión social y la protección de los derechos y supervisa modalidades de convivencia.

Ante la injusticia que se está cometiendo, quisiera pedirle que se dé una vuelta por los centros que atienden a esta población para que conozca su realidad. Quizá, de esta manera, se sienta movido a evitar esa decisión tan cruel.

Fernando Villalobos Sole, San José

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