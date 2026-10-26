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Cartas

Cori Motors guarda silencio sobre mi dinero

Desde finales de agosto, una clienta espera que Cori Motors le devuelva el dinero que depositó por la compra de un vehículo que no se concretó. Empero, la empresa no le responde ni contesta sus mensajes

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Efectué un depósito a la empresa Cori Motors para la compra de un vehículo, pero el trámite no procedió. Desde el pasado 28 de agosto, solicité la devolución de mi dinero vía correo electrónico y, a la fecha, no he obtenido respuesta. Tampoco atienden los mensajes por WhatsApp ni las llamadas o correos de seguimiento.

Exijo a la empresa una pronta respuesta y la devolución inmediata de mi dinero.

Yajaira Castro Murillo, Poás de Alajuela