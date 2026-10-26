Cori Motors guarda silencio sobre mi dinero

Efectué un depósito a la empresa Cori Motors para la compra de un vehículo, pero el trámite no procedió. Desde el pasado 28 de agosto, solicité la devolución de mi dinero vía correo electrónico y, a la fecha, no he obtenido respuesta. Tampoco atienden los mensajes por WhatsApp ni las llamadas o correos de seguimiento.

Exijo a la empresa una pronta respuesta y la devolución inmediata de mi dinero.

Yajaira Castro Murillo, Poás de Alajuela

Rebeca Grynspan en la ONU

Antes de fin de año, el Consejo de Seguridad de la ONU propondrá a la Asamblea General al sucesor de António Guterres. Rebeca Grynspan destaca con nueve votos a favor en las rondas preliminares, aunque enfrenta dos votos de “desaliento” de los cinco miembros con derecho a veto (el elegido no puede recibirlos).

Grynspan se mantiene firme en una carrera en que prevalece el respaldo para que la Secretaría General recaiga en una mujer latinoamericana (condición que comparte solo con la guyanesa Carolyn Rodríguez). Su propuesta de liderar una ONU menos burocrática, más dispuesta a asumir riesgos y capaz de superar la parálisis global define el gran reto del cargo.

Desde Costa Rica, este proceso resuena con orgullo patrio. Diversos sectores locales y la opinión pública respaldan su candidatura, destacando su carácter, resiliencia y la probada capacidad para asumir con altura este desafío internacional.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Larga vida a ‘La Nación’

Como tantos otros, no concibo empezar el día sin haber leído La Nación, acompañada de mi primer café.

Soy suscriptora desde hace más de 50 años y he seguido de cerca los avatares del periódico. Creo firmemente en la libertad de prensa y sé que La Nación representa ese valor, pese a los ataques malévolos y las críticas venenosas.

Como anécdota, contaré que a mediados de los años 80, acatando una invitación de don Julio Rodríguez, tuve el privilegio de impartir lecciones de francés a un grupo singular. Eduardo Ulibarri, Juan Antonio Sánchez A., Bosco Valverde, Édgar Espinoza, Guillermo Fernández... Guardo un sentido recuerdo de esta experiencia.

Felicidades al periódico emblema de la libertad de expresión. Larga vida a La Nación para bien del país, del mundo libre y de nosotros, sus fieles lectores.

Anne Marie Gabarain Dubois, San Isidro de Coronado

Acoso de Banco Promerica

Deseo denunciar a Banco Promerica por las llamadas insistentes a mi celular y a los teléfonos de mis familiares, pese a que no soy ni he sido cliente, ni tengo ni he tenido deudas o servicios con esta entidad.

El 21 de octubre, presenté una queja formal solicitando que cesaran las llamadas desde cualquiera de sus números. Se me indicó un plazo de resolución de 24 horas; sin embargo, vencido ese plazo, sigo recibiendo llamadas de ellos desde otros números.

Considero inaceptable que el banco ignore mi solicitud expresa de no contacto y continúe estas prácticas, incluso con mis familiares. He aclarado que no me interesan sus servicios y exijo que cesen las llamadas. Solicito una respuesta formal por escrito con solución definitiva.

Silvia E. Gómez Murillo, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

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Artículos de opinión

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