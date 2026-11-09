¿Chocaron dos carros? Que se detenga el país

Choques que colapsan las calles

¿Hasta cuándo vamos a sufrir todos el colapso vial que provocan cada día los dos vehículos que chocan y que se quedan interrumpiendo el paso durante horas en cualquier calle importante? En otras latitudes, los involucrados toman fotos de placas y seguros, se van y hacen su trámite por separado. Si se quedan, los multan. Acá, la espera del tráfico y los encargados de seguros provoca caos vial.

Autoridades de gobierno, Asamblea Legislativa y Sugese deben reformar las leyes que correspondan y emitir los decretos necesarios. Urge dar al ciudadano un poco de respeto por su tiempo, libre circulación y calidad de vida.

Y ni hace falta que diputados, asesores y ministros se quiebren la cabeza inventando el agua tibia: muchas embajadas de países desarrollados con gusto les darían la asesoría necesaria.

Raquel Castro Musmanni, abogada

Pésimo servicio en Spoon

El domingo 1.° de noviembre visité con mi familia el Spoon de City Mall, en Alajuela. Nos tomaron el pedido sin demora, pero, luego de casi media hora, consulté si ya estaba listo. Dijeron que sí, pero esperamos otros 15 minutos.

Pedí hablar con la administradora. Le expliqué que llevábamos 45 minutos esperando. Me respondió que la comanda se había extraviado y que la encontraron en el suelo.

Lo peor fue que me preguntó “si yo quería” que avisara en la cocina para agilizar el pedido. ¿No era esa su responsabilidad? En cambio, argumentó que los pedidos salían por orden y que no podía adelantar el nuestro. La comida llegó casi una hora después de nuestra llegada.

No hubo una disculpa y nos cobraron el impuesto de servicio, pese a la pésima atención. El lunes envié una queja por correo electrónico al departamento de servicio al consumidor, pero tampoco recibí respuesta.

De una cadena del prestigio de Spoon esperaba mucho más. La experiencia fue de total molestia y decepción.

Henry Darcia Rubio, Liberia

Agradecimiento a CCSS

Deseo expresar mi agradecimiento a la Caja Costarricense de Seguro Social. Hace algunas semanas, me hicieron una operación ambulatoria en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas. Me trasladaron desde San José junto con otras personas. La operación resultó muy exitosa.

Miguel Ángel Fernández Alfaro, San José

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