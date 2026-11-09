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Cartas

¿Chocaron dos carros? Que se detenga el país

Ocurre un accidente menor y son cientos los que terminan atrapados como rehenes en el caos vial que se genera. ¿Hasta cuándo va a ser así?

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