Debido a los trabajos de ampliación de la ruta nacional 1, entre Barranca y Limonal, los conductores están usando la ruta nacional 604, que pasa por Pitahaya. Ese camino está siendo usado por buses de transporte público, camiones repartidores y hasta plataformas.

Se trata de una vía que no está diseñada para soportar tanto flujo vehicular, menos aún a las altas velocidades a las que transitan algunos.

Hacemos un llamado urgente al Conavi para que coloque reductores de velocidad en los poblados para cuidar y proteger a los peatones y los ciclistas que residen en la zona.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Soberano ridículo

Confieso que cuando vi el video, no sabía si reír o llorar, o buscar un lugar donde esconder mi vergüenza ajena. Me refiero a la actividad que la presidenta Laura Fernández organizó en Casa Presidencial para “denunciar” la violencia. ¡¿Qué fue aquel fiestón?! Más que una denuncia, parecía un ¡celebremos la violencia! Es muy fácil promover un “pachangón” mientras se nos incendia la casa, la gente se muere en la calle y el país se ahoga en inseguridad; salvo aquellos que se movilizan con escoltas que le cuestan millones al pueblo que se desangra.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

El buen periodista

Informar sin una base cierta que respalde lo dicho, inclinándose por la murmuración, la injuria, la calumnia y los rumores de corrillo en perjuicio de la reputación de las personas, no es digno de un periodista que se precie de tal, ni tampoco lo merecen sus lectores.

El buen periodista debe practicar la ética y no debe hacer cargos sin oír a los denunciados y sin comprobar la veracidad de los hechos. El comunicador no debe perder de vista que cumple una función educativa y tiene una responsabilidad cívica. Que debe velar por perfeccionar las instituciones y no desacreditarlas y, ante todo, defender los valores superiores de libertad, equidad y probidad.

Hoy, más que nunca, corresponde hacer un esfuerzo colectivo para devolver a los ciudadanos la fe en las instituciones patrias, tan golpeadas en los últimos tiempos, y no poner la atención en los escándalos populistas que tanto daño le hacen a nuestra dos veces centenaria democracia.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Exigir informe del tonelaje pescado

La Nación nos informa de que sospechosos en grandes casos de narcotráfico aprovecharon millonarios subsidios estatales. Tal parece que Incopesca vuelve a mirar hacia otro lado mientras pasa la tormenta e ignora que una medida simple permitiría reducir de golpe ese narcosubsidio: exigir un informe del tonelaje pescado y entregado, con factura electrónica incluida.

Es lógico que, si el combustible se entrega para salir a pescar, el resultado sea positivo. A quienes aleguen que no pescaron nada, no se les debería volver a otorgar el subsidio.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

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