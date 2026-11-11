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Cartas

Al final, como dice la canción, las obras quedan, la gente se va

Serán las futuras generaciones las que sufrirán las consecuencias de esta parálisis en la que ha caído el país, no los políticos ni los partidos

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