Al final, como dice la canción, las obras quedan, la gente se va

Causa pena y tristeza observar la denigración y los antivalores que reinan sobre todo en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Cómo insultan, cómo se burlan, cómo ofenden y cómo dejan en evidencia su formación y la decadencia de sus hogares y de nuestra sociedad. Ya es hora de que esos poderes de la República hagan un alto en el camino y tiendan puentes para lograr, mediante acuerdos, sacar adelante al país. Eso es lo que la sociedad demanda: líderes que gobiernen para el pueblo y por el pueblo.

Como dice la canción: “Al final, las obras quedan, la gente se va”. Serán las futuras generaciones las que sufrirán las consecuencias, no los políticos ni los partidos que desaparecen.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Respuesta del BCR

Agradecemos al señor Mario Valverde (Cartas 28/10/2026) por compartir sus inquietudes sobre la atención en una de nuestras oficinas. Hemos analizado sus observaciones e impulsamos acciones de mejora enfocadas en fortalecer la experiencia de servicio a nuestros clientes. Aclaramos que la primera comunicación a la que él se refiere corresponde a la confirmación de que nuestra Contraloría de Servicios se encontraba gestionando el caso.

María Briones, Contraloría de Servicios del BCR

El peligro de los rostros tapados

La Revista Dominical (08/11/2026) publicó una entrevista con la señora Mariángel Martínez, quien aparece con el rostro cubierto con un nicab porque así lo establece su fe musulmana. La señora Martínez tiene la libertad de profesar su religión y de vestirse como desee en espacios privados, pero no tiene el derecho de mostrarse con el rostro tapado en espacios públicos, como hizo una mujer en la reciente Feria Internacional del Libro. A todos nos asiste el derecho de identificar a las personas que nos rodean, quienes pueden ser delincuentes o terroristas. Por motivos de seguridad, no religiosos, varios países de Europa ya han prohibido llevar en público el nicab y otras prendas islámicas. Por lo mismo, Costa Rica debe sumarse a tal prohibición mediante ordenanzas municipales o mediante una ley.

Víctor Hurtado Oviedo, San José

Agradecimiento

Quiero agradecer a Farmavalue por el seguimiento y la solución de mi situación con el perfil de cliente y los puntos que no se me asignaban. Demostraron preocupación y determinación para poder resolver mi caso y, finalmente, todo está en orden. Constantemente se comunicaron conmigo y se mostraron apenados por mi problema. Un agradecimiento especial a la administradora de la sucursal de Liberia, por su especial y oportuna colaboración.

Henry Darcia Rubio, Liberia

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