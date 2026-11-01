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Cartas

Adicción a las pantallas en Bribri, Talamanca

También en mi comunidad, Bribri, jóvenes y adultos muchas veces están más pendientes de sus redes sociales que de las personas que tienen cerca

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Pasamos demasiado tiempo frente a la pantalla del celular sin darnos cuenta de las horas que perdemos en las redes sociales ni de las actividades que dejamos de hacer. Esto también ocurre en mi comunidad: Bribri, en Talamanca, y afecta por igual a jóvenes y a adultos. Muchas veces, estamos más pendientes de nuestras redes que de las personas que tenemos cerca.

Además, tal abuso puede afectar el sueño y la concentración, así como provocar lesiones por malas posturas.

Propongo fomentar hábitos digitales más responsables en los centros educativos y dedicar más tiempo a departir cara a cara. Mi intención es que reflexionemos sobre nuestros hábitos y logremos dejar el celular a un lado para vivir también en el mundo real, no solo en el digital.