Adicción a las pantallas en Bribri, Talamanca

Pasamos demasiado tiempo frente a la pantalla del celular sin darnos cuenta de las horas que perdemos en las redes sociales ni de las actividades que dejamos de hacer. Esto también ocurre en mi comunidad: Bribri, en Talamanca, y afecta por igual a jóvenes y a adultos. Muchas veces, estamos más pendientes de nuestras redes que de las personas que tenemos cerca.
Además, tal abuso puede afectar el sueño y la concentración, así como provocar lesiones por malas posturas.
Propongo fomentar hábitos digitales más responsables en los centros educativos y dedicar más tiempo a departir cara a cara. Mi intención es que reflexionemos sobre nuestros hábitos y logremos dejar el celular a un lado para vivir también en el mundo real, no solo en el digital.
Luis Arinston Sánchez Lagos, Bribri, Talamanca
Mi apoyo a los allanamientos
Quiero expresar mi apoyo a los allanamientos y operativos que realizan las autoridades contra las bandas criminales. Estos procedimientos contribuyen a combatir la delincuencia y mejorar la seguridad de las personas en Limón, donde esta fuente de angustia para muchas familias.
Los allanamientos son necesarios para investigar delitos, detener a personas sospechosas cuando corresponde y buscar pruebas relacionadas con actividades criminales. Además, ayudan a que las familias se sientan más seguras en sus comunidades.
Todo mi apoyo al trabajo de las autoridades; espero que continúen actuando para proteger a la población. Limón es una provincia con muchas personas trabajadoras que merecen vivir tranquilas y tener mejores oportunidades.
Dilan Díaz Alvarado, Pococí, Limón
Doble agradecimiento
Quiero agradecer a la funcionaria Kristel, del área administrativa de la Clínica Central, en el tercer piso, por su fina atención. Se presentó un problema con la entrega de mis medicamentos y ella, de manera eficiente y amable, me explicó la situación y me dio una solución.
Hago extensivo mi agradecimiento al doctor Álvaro José Álvarez, encargado de revisar y aprobar la entrega de la receta correspondiente en el área de Medicina Interna.
Este tipo de acciones confirma el compromiso de los funcionarios de la CCSS. Es importante hacer este tipo de reconocimientos porque todos nos beneficiamos de la calidad del servicio que brinda la Caja.
Eugenia Soto Suárez, San José
Legitimación del punitivismo
Con juegos de cámaras, frases retadoras y desafiantes, y poses artificiales y estudiadas, vimos al ministro de Justicia y Paz retar a los “jachudos”.
Fuimos testigos de cómo el gobierno, con pompa, vanidad y ligereza, anunció la apertura del Cacco, al tiempo que hace recortes en educación. Un país no es exitoso por la cantidad de cárceles que construye; todo lo contrario: esa es una señal del fracaso del sistema.
Causa horror la normalización y la legitimación del punitivismo, sin atender las causas que lo originan, entre ellas, la desigualdad social que sufre Costa Rica y que ha generado grandes brechas. ¿Es la construcción de cárceles la solución?
Carlos L. Baradín Mora, barrio Aranjuez, San José
Lo bueno y lo malo del teletrabajo
Durante la pandemia, el teletrabajo fue una solución para muchos problemas. Sin embargo, muchas sodas, restaurantes, parqueos y otros comercios cerraron por no tener afluencia de clientes. Hoy, los autobuses viajan casi vacíos y el gobierno percibe menos impuestos. Es oportuno sopesar terminar con el teletrabajo.
Sergio Francisco Solano Céspedes, Zapote
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