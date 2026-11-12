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Tienda de cuidado personal busca dependientes y encargados en Heredia

La empresa abrió un establecimiento en Santa Verde, cerca de Cenada, y busca personal para atender a sus clientes y asumir puestos de encargados de tienda

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Fabiola Montoya Salas