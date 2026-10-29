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Ofertas de empleo

Nacion Sushi busca trabajadores en Heredia para varios puestos

El restaurante tiene vacantes para cajeros, cocineros y otros puestos: los interesados pueden enviar su currículum por WhatsApp o correo electrónico

empleo, currículum
Manpower
Fabiola Montoya Salas
empleo
Nacion Sushi abrió vacantes de empleo en Heredia para varios puestos. (empleo/captura)

¿Está buscando trabajo? El restaurante Nacion Sushi anunció que tiene plazas disponibles en Heredia para personas interesadas en incorporarse a su equipo.

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