Le contamos los detalles de la feria de empleo. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted está buscando trabajo y vive en el cantón central de San José, preste atención porque la Municipalidad de San José realizará una feria de empleo con varias oportunidades de contratación.

La actividad será este viernes 20 de noviembre, de 8 a. m. a 2 p. m., en la plazoleta norte del edificio José Figueres Ferrer, ubicado sobre avenida 10.

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Según informó el gobierno local josefino, las vacantes están relacionadas con labores operativas de limpieza urbana, recolección de residuos sólidos y contrataciones temporales para las fiestas de Zapote.

En las redes sociales de la municipalidad se pueden ver detalles de la feria de empleo. (captu/captura)

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Entre los puestos disponibles se encuentran:

Trabajador manual.

Operador de equipo pesado.

Operario especializado.

Además, la Municipalidad aprovechará la actividad para actualizar su base de datos de profesionales en Derecho.

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Requisito indispensable

Las oportunidades están dirigidas exclusivamente a personas que acrediten vivir en el cantón central de San José y que cumplan con las condiciones establecidas para cada puesto.

Entre los documentos generales que se solicitan están el currículum actualizado, una fotografía tamaño pasaporte, la hoja de delincuencia, una copia de la cédula de identidad, el original y una copia de los títulos académicos, así como dos cartas de recomendación.

Es importante tomar en cuenta que los requisitos específicos cambian según el puesto al que usted desee postularse, por lo que debe revisar las condiciones correspondientes a cada vacante.

La Municipalidad indicó que únicamente tomará en cuenta a las personas que demuestren su residencia en el cantón y cumplan con los requisitos establecidos para este proceso.