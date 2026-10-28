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Ofertas de empleo

H&M realizará feria de empleo en Alajuela: estos son los requisitos para conseguir trabajo

La tienda de ropa contratará asesores de ventas para la temporada navideña; la feria será presencial y estos son los requisitos para participar

Empleo
Solicitud de empleo. Feria de empleo. CV. Currículum. Shutterstock
Fabiola Montoya Salas
empleo, vacantes
La feria de empleo será el 4 de noviembre. (Manpower Group/Manpower Group)

La reconocida tienda de ropa H&M realizará una feria de empleo presencial en Alajuela, donde buscará personas interesadas en trabajar como asesores de ventas durante la temporada navideña.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre, de 9 a. m. a 3 p. m., en la Casa de la Cultura de Alajuela, ubicada al costado oeste del Parque Central, así lo dio a conocer la página Capacitación y Empleabilidad.