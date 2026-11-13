Feria de empleo en Aserrí ofrecerá puestos en seguridad y construcción

La feria de empleo será el jueves 19 de noviembre. (PeopleImages/Shutterstock)

Si usted está buscando trabajo, preste atención a esta oportunidad. La Unidad Regional Central Oriental del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Municipalidad de Aserrí organizarán una feria de empleo el próximo jueves 19 de noviembre.

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La actividad se realizará de 8 a. m. a 1 p. m. en el campo ferial de Aserrí y ofrecerá oportunidades laborales en las áreas de seguridad y construcción.

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¿Qué debe llevar?

Las personas interesadas deben presentar su cédula de identidad o residencia vigente, currículum actualizado en formato impreso o digital, hoja de delincuencia al día y el último título académico aprobado.

Le contamos datos de la feria de empleo. (empleo /empleo)

¿Dónde puede consultar?

Para obtener más información, puede escribir al correo jjimenezjimenez@ina.ac.cr o llamar al teléfono 2574-5366.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.