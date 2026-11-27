El Servicio Nacional de Guardacostas detuvo a 1.353 embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas costarricenses, desde enero del 2014 y hasta junio del 2026. Cuatro de cada diez detenciones fueron por casos relacionados con aparente narcotráfico. Esa fue la principal causal de la detención, con 521 casos.

Le siguen la pesca ilegal o violación de veda en el segundo lugar con 472 casos (35% del total) y en tercer lugar la navegación irregular con 212 registros, para un 15,6%.

Más abajo, con una incidencia menor, aparecen otros presuntos delitos como transporte ilegal de combustible, legitimación de capitales o piratería, según datos suministrados por el Ministerio de Seguridad Pública.

En promedio, Guardacostas realiza unas 88 detenciones por año. En el 2019, se registró el mayor número con 112 y en los primeros seis meses de este año se ejecutaron 55. Sin embargo, en 209 registros no se consignó una fecha o año del suceso.

Dos de cada diez de las embarcaciones detenidas también figuran como beneficiarias de un millonario subsidio de combustible que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorga al sector pesquero.

Barcos detenidos también recibían combustible subsidiado

En total, entre marzo del 2015 y marzo del 2026, se beneficiaron con el subsidio 278 navíos detenidos por sospechas de algo ilícito.

Dichas embarcaciones recibieron 45,5 millones de litros de combustible, valorados en ¢25.983 millones y con una exoneración de ¢12.314 millones.

Entre los barcos detenidos aparece uno que recibió exoneraciones por ¢403 millones, el cual fue detenido en el 2014 por presunto narcotráfico.

Un equipo de La Nación llegó a esas conclusiones tras analizar los registros de embarcaciones detenidas por Guardacostas y cruzar esa información con la base de datos de pescadores que recibieron combustible exonerado de Incopesca y la tabla oficial de precios históricos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

En este enlace de la cuenta de La Nación en la herramienta de colecciones Pinpoint , de Google , podrá acceder a todos los documentos suministrados por esas instituciones y que se usaron para este análisis.

A continuación aparecen las 1.353 embarcaciones, según su número de matrícula, la fecha de la detención y el aparente delito: