La Universidad Técnica Nacional (UTN) abrirá el periodo de matrícula ordinaria para su oferta de Educación Permanente del primer bimestre y del primer cuatrimestre de 2027.

El proceso de inscripción ordinario se efectuará del 3 al 15 de diciembre de 2026, de acuerdo con un comunicado del centro educativo.

UTN anuncia matrícula para su oferta de Educación Permanente del inicio de 2027. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock)

La programación académica incluye cursos libres, talleres y programas técnicos disponibles en las cinco sedes de la institución.

Las opciones se impartirán en modalidades presencial, virtual y bimodal.

La matrícula extraordinaria para el primer bimestre ocurrirá del 12 al 18 de enero de 2027.

Para el primer cuatrimestre, este segundo periodo de inscripción se habilitará del 7 al 15 de enero de 2027.

Oferta por sedes

Las opciones académicas disponibles para el inicio de 2027 se distribuyen de la siguiente manera:

Sede Central: ofrecerá cursos virtuales de programación en Python, fundamentos de análisis de datos e inteligencia artificial por ₡6.000 cada uno. Impartirá Excel Básico (¢66,000 por 2 meses ) y un taller de informática para personas adultas mayores (¢6,000 ). En idiomas, contará con programas conversacionales de inglés regular e intensivo y de portugués, así como opciones para estudiantes de primaria, secundaria y personas adultas mayores.

ofrecerá cursos virtuales de programación en Python, fundamentos de análisis de datos e inteligencia artificial por ₡6.000 cada uno. Impartirá Excel Básico (¢66,000 por 2 meses ) y un taller de informática para personas adultas mayores (¢6,000 ). En idiomas, contará con programas conversacionales de inglés regular e intensivo y de portugués, así como opciones para estudiantes de primaria, secundaria y personas adultas mayores. Sede del Pacífico: dispondrá de cursos virtuales de programación en Python, fundamentos de análisis de datos e inteligencia artificial por ₡6.000 cada uno. Sumará un curso presencial de asistencia y cuido de personas adultas mayores, un taller virtual gratuito de creatividad literaria y un taller presencial gratuito de arte.

dispondrá de cursos virtuales de programación en Python, fundamentos de análisis de datos e inteligencia artificial por ₡6.000 cada uno. Sumará un curso presencial de asistencia y cuido de personas adultas mayores, un taller virtual de creatividad literaria y un taller presencial gratuito de arte. Sede San Carlos: impartirá Inglés Regular en modalidad virtual.

impartirá Inglés Regular en modalidad virtual. Sede Guanacaste: habilitará talleres virtuales de inteligencia artificial aplicada al trabajo, incluido uno sobre el uso de ChatGPT para la productividad profesional. También impartirá el taller presencial Yoga para Principiantes el sábado 30 de enero de 2027, de 9:00 a. m. a 12:00 m., en el Recinto Cañas, con un valor de ₡6.000 por persona.

habilitará talleres virtuales de inteligencia artificial aplicada al trabajo, incluido uno sobre el uso de ChatGPT para la productividad profesional. También impartirá el taller presencial Yoga para Principiantes el sábado 30 de enero de 2027, de 9:00 a. m. a 12:00 m., en el Recinto Cañas, con un valor de por persona. Sede de Atenas: ofrecerá cursos de bioinsumos para ganadería regenerativa, administración de fincas ganaderas , podología en sistemas ganaderos , huertas caseras e implementación del sistema HACCP en la industria alimentaria. La oferta técnica comprende programas virtuales en Administración Solidarista, Gestión de la Información Organizacional y Productividad y Calidad.

Las personas interesadas pueden consultar los costos de todas las opciones, las modalidades y los periodos de cada curso, además de acceder a los formularios de inscripción, en la plataforma de Educación Permanente de la UTN.