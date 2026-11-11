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El País

TSE ordena reconocer una paternidad 23 años después de prueba de ADN. La probabilidad era de un 99,999806860625%

Una prueba genética confirmó una paternidad en el 2003 con un altísimo grado de probabilidad, pero los tribunales rechazaron su reconocimiento. El caso llegó hasta la CIDH

Una prueba de ADN realizada en el 2003 confirmó una probabilidad de paternidad del 99,9998%. Sin embargo, el reconocimiento legal permaneció pendiente durante 23 años.
Una prueba de ADN realizada en el 2003 confirmó una probabilidad de paternidad del 99,9998%. Sin embargo, el reconocimiento legal permaneció pendiente durante 23 años. create jobs 51
Silvia Ureña Corrales