Trabajadores independientes morosos con la CCSS tienen fecha límite para solicitar condonación de deudas

La oportunidad para que las personas trabajadoras independientes que mantienen deudas presenten su trámite de condonación ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expirará el 11 de noviembre del 2026, recordó la Asociación Borrón y Cuenta Nueva.

Según la organización, el mecanismo se respalda en la Ley N.° 10.232 y sus posteriores reformas (leyes 10.432 y 10.604), las cuales prorrogaron los plazos para que patronos y trabajadores independientes regularicen su situación con la CCSS.

El plazo para la condonación de deudas con la CCSS para trabajadores independientes vencerá el 11 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)

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