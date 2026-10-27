Trabajadores independientes morosos con la CCSS tienen fecha límite para solicitar condonación de deudas

La oportunidad para que las personas trabajadoras independientes que mantienen deudas presenten su trámite de condonación ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expirará el 11 de noviembre del 2026, recordó la Asociación Borrón y Cuenta Nueva.
Según la organización, el mecanismo se respalda en la Ley N.° 10.232 y sus posteriores reformas (leyes 10.432 y 10.604), las cuales prorrogaron los plazos para que patronos y trabajadores independientes regularicen su situación con la CCSS.
La Ley 10.604 integró al beneficio el cobro de facturas médicas generadas a personas aseguradas durante periodos de morosidad, detalló la asociación.
El beneficio contempla, según corresponda y conforme a la normativa, la condonación de multas, recargos e intereses asociados a las obligaciones con la CCSS.
También puede comprender determinadas facturas por servicios médicos. Según la asociación, la aplicación depende de los períodos adeudados, la naturaleza de los cobros y los requisitos establecidos.
No obstante, la normativa deja por fuera (de la condonación) determinadas facturas de gastos administrativos, honorarios, costas procesales, subsidios en dinero y atenciones brindadas a personas que carecían de aseguramiento.
La aplicación de la medida no elimina el saldo total de manera automática, detalló la asociación.
El trámite exige cumplir con la antigüedad establecida para los periodos adeudados, presentar la gestión ante las oficinas institucionales y pagar las cuotas principales o suscribir un convenio de pago.
Joseph Thompson, representante de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva, instó a los trabajadores con atrasos en sus cuentas a consultar su caso particular y formalizar la gestión antes del límite fijado en el calendario, para asegurar el amparo de la legislación vigente.