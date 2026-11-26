Las personas contratadas de forma temporal en Costa Rica conservan sus derechos laborales mínimos, incluidos el salario mínimo, el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), así como el pago proporcional de aguinaldo y vacaciones, recordó la firma legal BDS Asesores.

Esta modalidad de contratación por tiempo determinado suele aumentar durante la temporada de fin de año en sectores como comercio, turismo y servicios, debido al incremento de la demanda por el Viernes Negro, la Navidad y las celebraciones de cierre de año.

Los artículos 26, 27 y 31 del Código de Trabajo regulan estos contratos y establecen obligaciones patronales desde el inicio de la relación laboral, sin importar su duración.

La temporalidad del vínculo laboral no elimina las obligaciones de los patronos. (Shutterstock)

Derechos irrenunciables y condiciones salariales

BDS Asesores sostiene que la temporalidad del vínculo no elimina las obligaciones de los patronos.

Las empresas deben respetar las jornadas y los descansos establecidos por ley, además de reconocer las horas extraordinarias cuando procedan.

Los derechos laborales son irrenunciables, por lo que ningún acuerdo entre las partes puede dejar sin efecto los beneficios mínimos legales.

Un trabajador no puede renunciar válidamente a su aseguramiento, al salario mínimo ni a otras garantías obligatorias.

Respecto al aguinaldo, las personas contratadas tienen derecho al pago proporcional cuando corresponda, de acuerdo con el tiempo laborado y las remuneraciones recibidas.

Las vacaciones también se reconocen conforme a la legislación laboral, incluido su pago proporcional al finalizar la relación.

Duración y justificación del contrato

Los contratos por tiempo determinado tienen carácter excepcional y deben responder a una necesidad temporal justificada por la naturaleza de las labores. Como regla general, su duración no puede superar un año, aunque la legislación contempla excepciones.

Los patronos no deben utilizar esta figura para cubrir puestos permanentes mediante contratos sucesivos sin una justificación válida.

Rebeca Artavia, socia de BDS Asesores, explicó que estos contratos atienden necesidades específicas en periodos de alta demanda, pero requieren una justificación objetiva y una adecuada documentación de las funciones, el plazo y las condiciones pactadas.

Reglas al finalizar el plazo acordado

Cuando un contrato temporal concluye válidamente por el vencimiento del plazo acordado, no corresponde el pago de preaviso ni de auxilio de cesantía.

Sin embargo, una terminación anticipada e injustificada por parte del patrono puede generar responsabilidades legales para el empleador.