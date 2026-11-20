El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) comunicará el lunes 23 de noviembre si los aspirantes a entrar a estudiar a esta universidad estatal son elegibles o no. No obstante, conocer esta información no asegura que una persona sea admitida, ni tampoco garantiza un cupo en las carreras seleccionadas. Esto debido a que la cantidad de campos de nuevo ingreso deben definirse.

El 21 de octubre, el TEC informó que la publicación de los resultados quedaba suspendida hasta nuevo aviso debido a la incertidumbre sobre el presupuesto destinado a las universidades públicas para el próximo año.

Sin embargo, la institución informó que, ante la incertidumbre generada por el aplazamiento de la divulgación de los resultados de admisión y “la ansiedad” de los jóvenes aspirantes y sus familias, el Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica aprobó este viernes 20 de noviembre una modificación excepcional y transitoria a los lineamientos de admisión para el ingreso 2027.

“La medida responde a la necesidad de actuar con responsabilidad, prudencia y resguardo jurídico frente a un escenario financiero complejo: el TEC enfrenta un recorte estimado de ¢4.129,39 millones para el 2027 —integrado por ¢1.899,86 millones en fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y ¢2.229,53 millones vinculados a la Ley 9635—, a lo que se suma el no giro de ¢492,88 millones en 2026 que ha afectado la operación del Centro Académico de Limón y el crecimiento en un 0 % del FEES 2027”, indicó el Tecnológico.

El TEC justificó que el acuerdo del consejo resalta que notificar una admisión sin certeza sobre la disponibilidad financiera de los cupos crearía expectativas en las personas estudiantes y actos declaratorios de derechos que luego solo podrían reversarse mediante trámites complejos, y obligaría a rehacer asignaciones y notas de corte por carrera, si los cupos varían.

Estudiantes y docentes del Centro Académico de Limón marcharon contra los recortes que podrían afectar su recinto. (TEC/Suministrada)

¿Qué significa ser elegible?

En este contexto, el TEC decidió dar a conocer el desempeño académico de las personas postulantes. Por lo que el 23 de noviembre se revelará si las personas que hicieron el examen de admisión son o no elegibles y su nota obtenida. Una persona elegible es la que obtuvo una nota igual o superior al corte institucional de 520 puntos. El máximo puntaje que se puede alcanzar en este examen es de 800.

El estatus de los aspirantes en las categorías de admitidos, en espera o elegibles por opción de carrera se realizará cuando en la Asamblea Legislativa se defina el presupuesto del 2027 y así se puedan establecer los cupos para el próximo año.

En su comunicado de prensa, el Tecnológico enfatizó que garantizará la igualdad de trato para todas las personas aspirantes y el compromiso institucional de resolver los cupos con la mayor celeridad, una vez que avance la aprobación del presupuesto nacional en la Asamblea Legislativa y la posterior revisión por parte de la Contraloría General de la República (CGR).