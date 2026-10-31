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El País

Redondel con terneros en colegio de Guanacaste dejó una estudiante herida y operó sin permisos, confirma MEP

La actividad taurina se llevó a cabo en julio y terminó con una estudiante lesionada. Las autoridades educativas analizan posibles responsabilidades

Imágenes de la actividad taurina realizada el 25 de julio del 2026 en el Colegio José María Gutiérrez, en Guayabo de Bagaces, Guanacaste. La instalación de un redondel con terneros motivó una denuncia ante el MEP.
Imágenes de la actividad taurina realizada el 25 de julio del 2026 en el Colegio José María Gutiérrez, en Guayabo de Bagaces, Guanacaste. La instalación de un redondel con terneros motivó una denuncia ante el MEP. Guana Noticias
Silvia Ureña Corrales

Una estudiante resultó herida durante una actividad taurina con terneros el pasado 25 de julio del 2026 en el Colegio José María Gutiérrez, en Guayabo de Bagaces, Guanacaste.

La Municipalidad de Bagaces y el Ministerio de Salud confirmaron que no encontraron registros de permisos o trámites relacionados con esa actividad.

El caso forma parte de una denuncia administrativa disciplinaria presentada ante el Ministerio de Educación Pública (MEP), en la cual se solicita investigar la actuación de las autoridades del centro educativo y determinar posibles responsabilidades.