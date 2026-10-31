Redondel con terneros en colegio de Guanacaste dejó una estudiante herida y operó sin permisos, confirma MEP

Una estudiante resultó herida durante una actividad taurina con terneros el pasado 25 de julio del 2026 en el Colegio José María Gutiérrez, en Guayabo de Bagaces, Guanacaste.

La Municipalidad de Bagaces y el Ministerio de Salud confirmaron que no encontraron registros de permisos o trámites relacionados con esa actividad.

El caso forma parte de una denuncia administrativa disciplinaria presentada ante el Ministerio de Educación Pública (MEP), en la cual se solicita investigar la actuación de las autoridades del centro educativo y determinar posibles responsabilidades.

Según la denuncia, de la cual La Nación tiene copia, la dirección organizó la construcción de un redondel improvisado con varas de madera, sin contar con la certificación de un ingeniero civil que garantizara la seguridad de la estructura.

El documento señala que se utilizaron toretes y terneros sin los permisos correspondientes del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). También, denuncia la ausencia de un médico veterinario, personal de seguridad privada y unidades de ambulancia para atender posibles emergencias.

Asimismo, la denuncia advierte sobre la falta de un plan de manejo de desechos para la recolección y disposición de excrementos y otros residuos.

La parte denunciante sostiene que la actividad no contó con autorización de la junta administrativa del colegio ni estuvo coordinada con la Unidad de Gestión del Riesgo del centro educativo.

Además, cuestiona la presunta ausencia de pólizas de responsabilidad civil o seguros temporales que cubrieran eventuales accidentes o lesiones entre los estudiantes participantes.

La actividad se desarrolló con participación de estudiantes, docentes y familias. Según una madre de familia que presenció los hechos, dentro de la institución se construyó la estructura provisional de madera para realizar actividades con terneros.

La mujer relató a este medio que varios estudiantes participaron en el evento y que, en determinado momento, los animales salieron del redondel, lo cual provocó carreras y momentos de confusión entre los asistentes.

De acuerdo con su testimonio, una estudiante resultó lesionada durante la actividad y posteriormente fue trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica. El incidente también consta en la denuncia presentada ante el MEP.

La Nación intentó contactar a la directora del centro educativo para conocer su versión de los hechos. El jueves 29 de octubre se dejó un mensaje con un número telefónico para facilitar la comunicación. Sin embargo, no se recibió respuesta durante el día acordado. Además, este medio realizó cuatro llamadas en dos momentos distintos, sin obtener respuesta.

Redondel con terneros en el Colegio José María Gutiérrez de Guanacaste

Así ocurrió el incidente durante la actividad taurina

Según una madre, aproximadamente tres terneros participaron en la actividad y algunos estudiantes intentaron montarlos.

La mujer aseguró que partes de la estructura cedieron y los animales comenzaron a correr fuera del espacio destinado para la actividad.

Añadió que la directora del colegio se encontraba presente y acudió a atender a la estudiante que tuvo el incidente, detalle que también aparece en la denuncia.

La madre de familia cuestionó las condiciones de seguridad y la decisión de realizar una actividad con animales dentro de una institución educativa.

La Nación llamó al colegio para conversar con la directora para conocer su versión. Se les dejó el mensaje.

El Colegio José María Gutiérrez, ubicado en Guayabo de Bagaces, Guanacaste, fue escenario de una actividad taurina con terneros que terminó con una estudiante lesionada y motivó una denuncia ante el MEP. (Guana Noticias/Cortesía)

MEP confirma que actividad taurina se hizo sin conocimiento de autoridades regionales

El Ministerio confirmó que la actividad taurina realizada en julio en el centro educativo de Guanacaste se llevó a cabo sin el conocimiento ni la autorización de la Supervisión del Circuito 03 ni de la Dirección Regional de Educación de Liberia.

Según informó la Dirección Regional, una investigación determinó que el evento no contaba con los permisos del Ministerio de Salud ni de Senasa.

Además, la institución confirmó que la actividad carecía de un Plan de Gestión del Riesgo, necesario para establecer las medidas de seguridad correspondientes.

Ante estas irregularidades, la Supervisión del Circuito 03 trasladó el caso al Departamento de Régimen Disciplinario del MEP el viernes 16 de octubre.

El Ministerio precisó que el caso se encuentra en etapa de admisibilidad, conforme a los procedimientos establecidos, para determinar las acciones que correspondan.

Abogado busca sanciones disciplinarias por actividad

El abogado Karl Villalobos, representante de la parte denunciante, señaló posibles irregularidades administrativas y negligencia en la organización del redondel clandestino dentro del colegio, advirtiendo que la actividad puso en grave peligro la vida de menores de edad.

Ante esta situación, confirmó que impulsará las máximas sanciones disciplinarias contra la directora de la institución y demás involucrados, exigiendo su despido por haber realizado el evento sin los permisos correspondientes.

Villalobos señaló que evalúa presentar acciones penales por el delito de lesiones culposas, luego de que una estudiante sufriera una fractura de brazo durante la actividad que le causó varios días de incapacidad. Por ello, el equipo legal busca contactar a la menor y a su madre con el fin de coordinar las medidas jurídicas pertinentes.

Un ternero participa en una actividad taurina realizada dentro del Colegio José María Gutiérrez, en Guayabo de Bagaces, ante la presencia de estudiantes y otros asistentes. El evento quedó bajo investigación de las autoridades educativas. (Guana Noticias/Cortesía)

Denuncia ante el MEP también señala otras situaciones en el colegio

El incidente del redondel forma parte de una denuncia administrativa más amplia, presentada el 4 de octubre del 2026 ante el Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP.

El documento expone señalamientos sobre la atención de situaciones de salud emocional de una estudiante, el seguimiento de referencias médicas y psicológicas y presuntas dificultades de comunicación entre la administración y una familia.

Asimismo, se mencionan posibles situaciones de trato inadecuado hacia una alumna, cuestionamientos sobre el funcionamiento de la soda estudiantil y presuntas omisiones en la aplicación de procedimientos institucionales.