Las municipalidades de San José y Montes de Oca plantean construir un túnel subterráneo de aproximadamente 375 metros para evitar las inundaciones que provoca la quebrada Los Negritos en barrio Dent, barrio Escalante y comunidades aledañas.

Los gobiernos locales firmaron un convenio de cooperación intermunicipal para desarrollar el proyecto, cuya etapa de ejecución está prevista para el segundo trimestre del 2028, según mencionó el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez.

La iniciativa se desarrollará en tres etapas. La primera contempla la elaboración de estudios técnicos, diseños y planos, así como la obtención de los permisos correspondientes.

De acuerdo con publicaciones de ambas municipalidades en sus cuentas de Facebook, esta fase está prevista para el primer trimestre del 2027 y contará con una inversión estimada de $800.000, provenientes de recursos propios del gobierno local de San José.

Miranda explicó, en un video divulgado con motivo de la firma del convenio, que los estudios permitirán determinar las dimensiones de la obra, su costo y las complejidades que implicará su ejecución.

“Los estudios (...) van a arrojarnos cuál va a ser la dimensión de la obra, cuánto va a costar y cuáles van a ser las complejidades que va a tener”, detalló el alcalde josefino.

¿Cuáles son las etapas del proyecto para la quebrada Los Negritos?

Según detallaron las municipalidades, el proyecto para atender los problemas de inundación se dividirá en las siguientes tres fases:

Primera etapa: estudios técnicos, diseños, planos y permisos.

estudios técnicos, diseños, planos y permisos. Segunda etapa: gestión y estructuración del financiamiento.

gestión y estructuración del financiamiento. Tercera etapa: contratación, ejecución y supervisión de las obras definitivas.

Una vez que cuenten con los resultados de los estudios, ambos gobiernos locales deberán coordinar la búsqueda de financiamiento y la ejecución de las obras.

Las municipalidades no precisaron el costo total del proyecto ni la fecha prevista para concluir la construcción del túnel.

Más de dos años de trabajo entre municipalidades

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, indicó que la firma del convenio es resultado de más de dos años de trabajo entre ambos gobiernos locales, el cual incluyó labores técnicas y jurídicas.

Argüello señaló que las inundaciones afectan no solo a los vecinos de barrio Dent y barrio Escalante, sino también a estudiantes universitarios y a personas que transitan por estos sectores.

El alcalde de Montes de Oca también manifestó que ambas corporaciones trabajarán de manera conjunta para concretar la obra.