¿Qué partes del vehículo hay que revisar y cuáles acciones practicar antes de presentar la prueba de manejo? Estas son las 10 faltas que más se repiten en lo que va de 2026

Revisar el estado de la bocina y los retrovisores, así como practicar el cambio de luces, son tres aspectos que conviene tomar en cuenta antes de presentar la prueba práctica de manejo. Estas faltas encabezan los registros de evaluaciones reprobadas a la fecha en 2026, según un análisis de los datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Las tres acumulan 176.925 registros, equivalentes al 77,5% del total de las diez faltas más frecuentes que muestra la consulta de Cosevi para este año.

La bocina en mal estado ocupa el primer lugar, con 102.362 registros, más del doble de los 39.130 correspondientes a la falta de un retrovisor lateral. En tercer puesto aparece no saber hacer el cambio de luz, con 35.433 registros.

Estas mismas tres faltas también encabezaron los listados de 2024 y 2025. En total, siete de las diez infracciones que aparecen en la consulta de 2026 se repiten en los tres años.

Además de las primeras posiciones, entre las faltas recurrentes figuran presentarse bajo los efectos de alcohol o drogas, tener la luz de freno principal en mal estado, utilizar un vehículo distinto al registrado y carecer del retrovisor central.

¿Cuántos puntos restan los errores más frecuentes?

Aunque encabezan el listado de faltas, los tres errores más frecuentes no provocan por sí solos la reprobación de la prueba práctica de manejo.

Según el artículo 10 del Reglamento de Evaluaciones Prácticas de Manejo, tener la bocina en mal estado o carecer de un retrovisor lateral resta cuatro puntos en cada caso. No saber hacer el cambio de luz implica una deducción de seis puntos.

La evaluación comienza con 100 puntos y requiere una nota mínima de 80 para aprobar. Por ejemplo, una persona que cometa únicamente esas tres faltas perdería 14 puntos y obtendría una calificación de 86.

Sin embargo, otras infracciones que aparecen entre las diez más frecuentes sí son suficientes para reprobar el examen.

Presentarse bajo los efectos de alcohol o drogas, tener la luz de freno principal en mal estado o utilizar un vehículo distinto al registrado implica una deducción de 22 puntos en cada caso.

Esta última falta suma 7.722 registros en la consulta de 2026.

Una deducción de 22 puntos deja la calificación en 78, por debajo del mínimo requerido. El reglamento también establece que, si las deducciones superan los 20 puntos durante la primera o segunda fase, el aspirante reprueba de inmediato y no continúa con la evaluación en vías públicas.