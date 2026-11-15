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El País

¿Qué partes del vehículo hay que revisar y cuáles acciones practicar antes de presentar la prueba de manejo? Estas son las 10 faltas que más se repiten en lo que va de 2026

Tres faltas concentran el 77,5% de los diez errores más frecuentes en pruebas prácticas reprobadas de 2026, según datos de Cosevi

Prueba práctica de manejo
El MOPT anunció que la próxima semana habrá horario ampliado para aquellas personas que quieren hacer la prueba práctica de manejo en las sedes de Puntarenas, Liberia y San José. MOPT
Jailine González Gómez