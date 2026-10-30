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El País

¿Qué hace a una ciudad inteligente y qué necesita Costa Rica para tenerla? Esto dice especialista de Deloitte

‘La Nación’ conversó con Alfredo Molina, socio de Infraestructura, Real Estate & Economics de Deloitte, en el marco de la celebración de los 80 años del periódico

Evento LN 80 Años
Alfredo Molina Ledesma, Socio de Infraestructura, Real Estate & Economics de Deloitte, durante el foro de 80 años de La Nación. JOHN DURAN
Irene Rodríguez

¿Qué características tiene una ciudad inteligente y qué le hace falta a Costa Rica para tener una? Ese fue uno de los temas que Alfredo Molina Ledesma, socio de Infraestructura, Real Estate & Economics de la empresa consultora Deloitte tocó en su ponencia durante el evento de celebración de los 80 años de La Nación.

Para él, aunque muchos asocian el término “ciudades inteligentes” con aspectos futuristas y hasta vehículos voladores, la realidad está más cerca de algo en lo que los países de Latinoamérica pueden trabajar según sus objetivos.

Indicó que las ciudades deben tomar en cuenta los servicios y accesos que tienen quienes viven ahí, quienes trabajan ahí o deben desplazarse constantemente, y a quienes llegan de visita por temas de turismo o placer.