Pruebas prácticas sin cita previa para manejo de motocicleta: días y requisitos del proceso

Las pruebas prácticas de manejo para motocicleta (categorías A1, A2 y A3) se aplican sin necesidad de cita previa en la sede de Ciudad Vial, en San José, confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La atención para los interesados en obtener su acreditación de motocicleta es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.. La Dirección General de Educación Vial aplica las pruebas desde este lunes 26 y hasta el viernes 30 de octubre.
Para presentarse al plantel, no se requiere contar con una cita matriculada ni disponer de credenciales de ingreso al sistema informático.
Sindy Coto, directora de Educación Vial, explicó que la capacidad operativa permite atender a los usuarios de manera inmediata.
“Aunque durante la mañana (ayer lunes) de hoy hemos atendido una buena cantidad de personas, la demanda no ha estado por encima de la capacidad de atención que tenemos coordinada para esta semana, los usuarios que se han acercado se han atendido prácticamente de forma inmediata, no tenemos filas considerables, por lo que hacemos el llamado a la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad”, señaló Coto.
La capacidad del plantel es de hasta 1.000 citas diarias. La prueba tiene un costo de ¢5.000 y el pago se efectúa en las entidades financieras autorizadas.
Los requisitos para presentarse a la evaluación son los siguientes:
- Tener la prueba teórica aprobada.
- Presentar el documento de identidad vigente y en buen estado.
- Portar los documentos del vehículo al día (derecho de circulación y tarjeta de inspección técnica vehicular).
- Aportar el recibo de pago correspondiente al tipo de licencia Clase A por la que va a optar.
- Presentar el dictamen médico vigente (con menos de 180 días desde su emisión).
- No registrar citas matriculadas previamente en el sistema.
- No encontrarse dentro del periodo de sanción de 20 días hábiles por reprobación previa, restricción que el sistema aplica de forma automática para nuevos trámites.
El MOPT reiteró la invitación a los usuarios con dificultades de horarios laborales o académicos para que acudan a completar el proceso.