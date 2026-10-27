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El País

Pruebas prácticas sin cita previa para manejo de motocicleta: días y requisitos del proceso

Pruebas para licencias A1, A2 y A3 se atienden en la sede de Ciudad Vial

Educación Vial dispone de 1.000 espacios diarios sin cita para pruebas prácticas de motocicleta en San José.
Educación Vial dispone de 1.000 espacios diarios sin cita para pruebas prácticas de motocicleta en San José. MOPT
Marianela Arias Vilchez

Las pruebas prácticas de manejo para motocicleta (categorías A1, A2 y A3) se aplican sin necesidad de cita previa en la sede de Ciudad Vial, en San José, confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La atención para los interesados en obtener su acreditación de motocicleta es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.. La Dirección General de Educación Vial aplica las pruebas desde este lunes 26 y hasta el viernes 30 de octubre.

Pruebas de manejo para moto se atienden sin cita previa en Ciudad Vial en San José.
Pruebas de manejo para moto se atienden sin cita previa en Ciudad Vial en San José. (MOPT/Cortesía)