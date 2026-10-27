Pruebas prácticas sin cita previa para manejo de motocicleta: días y requisitos del proceso

Las pruebas prácticas de manejo para motocicleta (categorías A1, A2 y A3) se aplican sin necesidad de cita previa en la sede de Ciudad Vial, en San José, confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La atención para los interesados en obtener su acreditación de motocicleta es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.. La Dirección General de Educación Vial aplica las pruebas desde este lunes 26 y hasta el viernes 30 de octubre.

Pruebas de manejo para moto se atienden sin cita previa en Ciudad Vial en San José. (MOPT/Cortesía)

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