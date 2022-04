Rodrigo Chaves: Un Directorio de consenso daría una buena señal

7:07 p. m.: Chaves dice que un Directorio de consenso sería una buena señal

Sobre la elección del Directorio legislativo de este 1.° de mayo, luego de la reunión entre Rodrigo Chaves y los 57 diputados electos, el futuro mandatario dijo que sería una buena señal una cúpula de consenso que incluya a todos los partidos

“Yo, como presidente electo, tengo que decir que respeto absolutamente la separación de poderes. Creo que todos los costarricenses queremos ver unión y armonía en el Congreso, porque eso es lo que demanda la población. En ese sentido, me parecería una muy buena señal ver un Directorio de consenso con amplia representación de todos los partidos políticos que están en el Congreso; son seis, y ponernos de acuerdo en una agenda legislativa que ayude a solventar las necesidades inmediatas”, afirmó.

Hasta el momento, solo compite por la presidencia legislativa el diputado electo de Liberación Nacional (PLN), Rodrigo Arias.

7 p. m.: Chaves anunciará ministros de Hacienda, Economía y jerarca del BBCR

Al término de la reunión entre Rodrigo Chaves y los 57 diputados electos, el presidente electo dijo: “Presenté un diagnóstico de la situación del país, la Costa Rica de hoy con respecto a la de hace muchos años, cómo ha venido evolucionando nuestra economía y los indicadores sociales, pero también comparando a Costa Rica con la OCDE y otros países comparativos en términos de la calidad de la educación, la calidad del gasto público, la calidad de la infraestructura, y cuáles son los desafíos y oportunidades que afronta el país en un momento difícil donde la Asamblea Legislativa, el Gobierno y todos debemos trabajar juntos para sacar al país adelante y poder esquivar los embates claros que presenta la economía internacional. Esa fue la conversación”.

Chaves sostuvo que hubo “muchas preguntas y diálogo”.

6:50 p. m.: Chaves anunciará ministros de Hacienda, Economía y jerarca del BBCR

En el marco de la reunión entre Rodrigo Chaves y los 57 diputados electos, la ministra de la Presidencia designada, Natalia Díaz, confirmó que este viernes el presidente electo anunciará a los futuros ministros de Hacienda y Economía, así como al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El presidente entrante, de hecho, dijo que será el ministro de Hacienda el que anuncie cuáles exoneraciones de impuestos podrían eliminarse.

6 p. m.: Chaves pide a diputados revisar exoneraciones de impuestos, salvo en zonas francas

En la reunión entre Rodrigo Chaves y los 57 diputados electos, el mandatario electo invitó a los futuros miembros de la Asamblea Legislativa a revisar las exenciones de impuestos, a fin de aumentar la recaudación fiscal.

El mandatario les dijo que las exoneraciones “representan el 26% de la recaudación del país, que el país exonera del pago de impuestos”.

“A mí me gustaría invitarlos, señoras diputadas y señores diputados, a que revisemos esas exenciones. Yo no estoy diciendo tocar las zonas francas, no me mal interpreten, pero aparte de las zonas francas, que son la minoría de las áreas del país, hay áreas en que deberíamos buscar”, dijo.

El presidente electo de la República, Rodrigo Chaves, se reunió a partir de las 5 p. m. de este jueves con los 57 diputados electos para el periodo 2022-2026. La cita tiene lugar en el Instituto Nacional de Seguros (INS), en San José.

5:10 p. m.: Empiezan a llegar los legisladores

Antes del encuentro, los futuros legisladores Rodrigo Arias (PLN), Daniela Rojas (PUSC), Eli Feinzaig (PLP) y Jonathan Acuña (FA) dijeron estar a la expectativa de lo que Chaves les presentaría, pues los convocó para hacerles un balance de la situación del país.

Los diputados electos Kattia Rivera y Rodrigo Arias, del PLN, entran al edificio del INS para la reunión con Rodrigo Chaves.

Además, piden conocer la lista de proyectos de ley que el presidente planteará a partir del 8 de mayo para el primer periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende de mayo a julio.

El frenteamplista Acuña dijo esperar que la reunión sea un acercamiento para trabajar de forma conjunta y no justificaciones para incumplir promesas de campaña.

Noticia en desarrollo