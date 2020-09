“Alguien me pidió un favor, que se quedara en mi casa, cuando yo no lo conocía, me pidieron un favor, que ellos iban a Washington D.C, que iban a las reuniones y que no tenía plata. Yo le pregunté a mi esposo y a los chiquillos a ver si estaba bien; todos accedimos; se quedó dos noches”, aseguró la defensora, quien en aquella época vivía en EE. UU., pues trabajaba para el Banco Mundial.