Las personas solicitantes de refugio, refugiadas, solicitantes de apatridia y apátridas quedarán sin el seguro colectivo de salud a partir del 1.º de enero de 2027, tras el cierre del convenio marco entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Según la CCSS, el acuerdo concluye luego de siete años de operación debido a la falta de financiamiento.

Más de 14.000 personas accedieron a servicios médicos bajo esta modalidad. Del total de beneficiarios, cerca del 67% correspondió a mujeres y el 33% a hombres, según datos de Acnur.

El 60% de los asegurados tenía entre 18 y 50 años y presentaba enfermedades crónicas o graves que dificultaban su acceso al empleo.

Entre 2020 y 2026, la CCSS expuso que de acuerdo con datos de la organización, Acnur destinó más de $11,5 millones para financiar este sistema de aseguramiento temporal.

Falta de financiamiento obliga a cerrar convenio de seguro médico entre CCSS y Acnur para refugiados. (Acnur/Acnur)

Contexto del convenio

La iniciativa surgió en 2019 como un plan piloto y recibió el reconocimiento de autoridades internacionales como proyecto de buena práctica en 2020.

El gerente financiero interino de la CCSS, Eithel Corea Baltodano, señaló que durante su vigencia, el esquema facilitó el acceso a atención médica a población en condición de vulnerabilidad económica y de salud, conforme al Reglamento de Seguro de Salud.

Corea sostuvo que mientras se mantuvo activo el convenio se beneficiaron personas con enfermedades crónicas que ameritaban continuidad en su tratamiento médico.