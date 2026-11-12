Ni siquiera tienen que ingerirlos: el contacto con ciertos productos humanos puede intoxicar a su perro o gato

El uso o almacenamiento inadecuado de productos cosméticos, medicamentos y otras sustancias de uso humano puede atentar contra la vida o causar graves daños a las mascotas, advirtió el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica.

De acuerdo con el comunicado, la población debe evitar dejar productos de belleza, tratamientos u otros medicamentos al alcance de las mascotas, al igual que se hace con un niño.

Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria advierte sobre sustancias que causan emergencias graves en las mascotas. (Shutterstock/Shutterstock)

En casos como las lociones capilares con minoxidil de uso humano, la intoxicación no se limita a la ingesta: el riesgo también existe ante el contacto indirecto con la piel tratada, las manos o la ropa de cama.

Dormir con perros o gatos, o tocarlos tras la aplicación de estos productos, puede ser motivo de emergencia según la institución.

En animales pequeños, y de manera especial en los gatos, ciertos principios activos utilizados para el crecimiento del cabello desencadenan problemas cardiovasculares y respiratorios de gravedad, incluso en cantidades mínimas.

El peligro alcanza también a medicamentos tradicionales como el acetaminofén o paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno. Estos fármacos resultan peligrosos según la especie y la raza, pero afectan especialmente a los gatos, que metabolizan de forma distinta debido a un proceso diferenciado en su hígado.

“...Otro asunto de suma importancia es que ningún animal debe ser medicado sin la guía de nuestro médico veterinario, pues perfectamente podemos causarles daños irreparables”, señaló la médica veterinaria, Marta Arguedas.

Mascotas forman parte de gran cantidad de hogares

La advertencia cobra relevancia ante la cantidad de animales domésticos en el país.

La organización citó que la Encuesta Nacional de Hogares 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señaló que el 62,2% de las viviendas costarricenses (cerca de 1.133.257 hogares) cuentan con al menos un perro o un gato.

En total, se estima una población de 1.783.871 perros y 956.185 gatos como animales de compañía.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones en el hogar

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria solicita a la población adoptar las siguientes medidas: