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Ni siquiera tienen que ingerirlos: el contacto con ciertos productos humanos puede intoxicar a su perro o gato

Cosméticos, tratamientos capilares y medicamentos tradicionales pueden causar emergencias graves e incluso atentar contra su vida

Conozca las señales del envejecimiento en perros y gatos y los ajustes recomendados para mejorar su salud y calidad de vida en la etapa adulta mayor.
El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria lanzó una alerta sobre productos de uso humano tóxicos para perros y gatos en los hogares. ChatGPT
Marianela Arias Vilchez