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El País

Mujeres reciben el 75% de títulos STEM en salud, pero apenas el 34% en ingenierías y el 22% en informática

Un análisis de ‘La Nación’ sobre diplomas universitarios STEM de bachillerato y licenciatura, otorgados entre 2014 y 2025, revela grandes diferencias de género entre áreas y disciplinas, pese al aparente equilibrio en las cifras nacionales

Niñas y carreras STEM, robótica, ingenierías, ciencia y tecnología
La emisión de títulos STEM muestra una aparente paridad de género, pero persisten brechas en Ingeniería e Informática. En una disciplina, solo el 13% de los diplomas se otorgó a mujeres. Shutterstock
Jailine González Gómez

Las mujeres reciben la mayoría de los títulos universitarios de bachillerato y licenciatura en Costa Rica. Entre el 2014 y el 2025, el 61,8% de los diplomas de grado fueron otorgados a mujeres, mientras que el 38,2% correspondieron a hombres.

La diferencia es aún mayor en las disciplinas que no pertenecen a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés): las mujeres recibieron el 66,2% de los diplomas, frente al 33,8% de los hombres.

Sin embargo, esa distancia se reduce cuando se examinan las graduaciones en carreras STEM. De los 140.140 diplomas de grado otorgados en estas disciplinas durante los 12 años analizados, el 51,5% correspondió a mujeres y el 48,5% a hombres.