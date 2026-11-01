Mujeres reciben el 75% de títulos STEM en salud, pero apenas el 34% en ingenierías y el 22% en informática

Las mujeres reciben la mayoría de los títulos universitarios de bachillerato y licenciatura en Costa Rica. Entre el 2014 y el 2025, el 61,8% de los diplomas de grado fueron otorgados a mujeres, mientras que el 38,2% correspondieron a hombres.

La diferencia es aún mayor en las disciplinas que no pertenecen a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés): las mujeres recibieron el 66,2% de los diplomas, frente al 33,8% de los hombres.

Sin embargo, esa distancia se reduce cuando se examinan las graduaciones en carreras STEM. De los 140.140 diplomas de grado otorgados en estas disciplinas durante los 12 años analizados, el 51,5% correspondió a mujeres y el 48,5% a hombres.

Las cifras nacionales muestran una distribución cercana a la paridad. No obstante, las diferencias aparecen al revisar cada área: las mujeres reciben casi tres de cada cuatro diplomas STEM en salud, pero apenas uno de cada tres en ingenierías y poco más de uno de cada cinco en informática y computación.

Así lo determinó un análisis de La Nación a partir de bases de datos recopiladas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), con información de las universidades estatales y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). Para comparar la distribución de los títulos entre mujeres y hombres, este medio agrupó las disciplinas STEM en seis grandes áreas.

Salud e informática: las mayores diferencias entre mujeres y hombres

Salud es el área STEM con mayor participación femenina. Las mujeres recibieron el 74,8% de los diplomas de grado, frente al 25,2% de los hombres. También es el área que acumuló más títulos durante el periodo, con 57.713.

La distribución se invierte en informática y computación. En esta área, los hombres recibieron el 78,3% de los diplomas, y las mujeres, el 21,7%. Entre salud e informática existe una diferencia de 53 puntos porcentuales en la participación femenina.

En ingenierías también predominan los hombres, quienes recibieron el 65,9% de los títulos, mientras que las mujeres obtuvieron el 34,1%.

Las otras tres áreas presentan distribuciones más cercanas a la paridad. En arquitectura y diseño, el 51,7% de los diplomas correspondieron a mujeres; en ciencias naturales y agropecuarias, el 52,3%; y en matemáticas y otras disciplinas, el 54,8%.

Ingeniería Mecánica y Electrónica: mujeres reciben menos del 14% de los títulos

Las diferencias aumentan cuando el análisis pasa de las seis grandes áreas a las disciplinas específicas de la clasificación de Conare.

Ingeniería Mecánica registra la mayor participación masculina entre las disciplinas con al menos 100 diplomas de sexo identificado. Los hombres recibieron el 87% de los títulos, y las mujeres, el 13%.

Le siguen Ingeniería Electrónica, con un 86,3% de diplomas masculinos; Ingeniería en Computadores, con un 85,7%; Ingeniería Eléctrica, con un 84,2%; y Física, con un 83,7%.

En informática y computación, el predominio masculino se repite en las cinco disciplinas que integran el área: Ingeniería en Computadores, Ciencias de la Computación, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías de Información. En todas, más del 76% de los diplomas correspondieron a hombres.

Sin embargo, la distribución no es la misma en todas las ingenierías. En Ingeniería Industrial, las mujeres recibieron el 42,7% de los títulos; en Ingeniería de Materiales, el 47,5%; y en Ingeniería Química, el 51,1%.

Hay solo dos disciplinas de ingeniería en las que las mujeres son mayoría. Es el caso de Ingeniería de Alimentos, con un 77,8% de diplomas femeninos, e Ingeniería Ambiental, con un 74,5%.

Nutrición y Enfermería: las disciplinas con mayoría femenina

La distribución se invierte en disciplinas como Nutrición, en la que nueve de cada 10 diplomas fueron otorgados a mujeres. Le siguen Terapia Ocupacional, con un 89,8% de participación femenina; Registros en Salud, con un 84,2%; Audiología, con un 82,9%; y Enfermería, con un 80,9%.

Enfermería también sobresale por la cantidad de graduaciones. Entre el 2014 y el 2025 acumuló 22.137 diplomas de grado: 17.884 correspondieron a mujeres, 4.217 a hombres y 36 no tenían el sexo clasificado.

La diferencia entre mujeres y hombres fue de 13.667 diplomas, la mayor registrada entre las disciplinas STEM incluidas en el análisis.

Otras disciplinas con mayoría femenina son Terapia Respiratoria, en la que las mujeres recibieron el 78,5% de los títulos; Optometría, con un 77,7%; y Farmacia, con un 75,7%.

¿Qué carreras STEM tienen una distribución más equilibrada?

No todas las disciplinas STEM presentan diferencias amplias entre la cantidad de títulos otorgados a mujeres y hombres. En algunas, la distribución se acerca al 50% para cada sexo.

Estadística es la disciplina con mayor equilibrio: durante el periodo analizado, las mujeres recibieron 190 diplomas y los hombres, 188.

En Química, el 49,2% de los títulos correspondieron a mujeres; en Arquitectura, el 48,9%; y en Ingeniería Química, el 51,1%.

Otras disciplinas con una participación femenina de entre el 45% y el 55% son Forestales, Electromedicina, Ingeniería de Materiales, Economía Agrícola y Manejo de Recursos Hídricos.

En total, nueve disciplinas STEM se encuentran dentro de ese rango de paridad.

Universidades públicas y privadas: ¿dónde se gradúan más mujeres en STEM?

Las diferencias también se observan al comparar los diplomas otorgados por las universidades estatales y privadas.

En las instituciones estatales, las mujeres recibieron el 43,9% de los títulos STEM de grado. En las universidades privadas, esa proporción alcanzó el 55,6%.

La composición de las áreas permite observar otra diferencia entre ambos sectores. Salud reúne el 55,1% de los diplomas STEM otorgados por universidades privadas, mientras que en las estatales representa el 15,5%.

Al comparar las mismas áreas, las universidades estatales registran una mayor participación femenina en ingenierías, con un 36,7%, frente al 32,2% de las privadas. Lo mismo ocurre en informática y computación, donde las mujeres recibieron el 22,4% de los títulos estatales y el 21,2% de los privados.

Entre las universidades estatales, el Instituto Tecnológico de Costa Rica presenta la menor proporción de diplomas STEM otorgados a mujeres, con un 36,5%. En cambio, la Universidad Estatal a Distancia registra la distribución más cercana a la paridad, con un 49,3% de participación femenina.