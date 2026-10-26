Ministerio de Salud alerta por versión falsa de gotas para los ojos detectada en Estados Unidos

Una versión falsificada del producto oftálmico Manzanilla Sophia Úsala Diario (gotas para los ojos) circula en Estados Unidos, según alertó el Ministerio de Salud con base en un reporte oficial emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA).
El hallazgo se produjo en los estados de Florida y Georgia, con sospechas sobre su presencia en otras localidades del territorio estadounidense.
La advertencia tiene carácter estrictamente preventivo. Según el Ministerio, la alerta no implica que se haya confirmado la comercialización de la versión falsificada en Costa Rica, donde la fórmula original cuenta con registro sanitario.
La presentación falsa presenta en sus empaques una fecha de caducidad fijada en 12/2030, el número de lote 160701DHR0, la leyenda lateral “Precio Máximo al Público $33.00” y la indicación “Dina distribuidor naturista”.
Por el contrario, el artículo auténtico exhibe en sus costados dos paneles bien definidos con los encabezados “INSTRUCTIVO” y “FÓRMULA”, escrito así en mayúscula.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, un colirio falsificado carece de garantías sobre su composición, esterilidad y calidad, lo cual expone a los usuarios a sufrir irritación ocular, infecciones o alteraciones en la visión.
El despacho ministerial recomendó a la ciudadanía abstenerse de comprar y aplicar presentaciones con los rasgos descritos.
En caso de poseer un producto dudoso, la indicación es suspender su aplicación de inmediato y guardar la caja original para facilitar la inspección.
Asimismo, las personas que sufran dolor ocular, secreción, enrojecimiento o problemas visuales luego de ponerse gotas oftálmicas deben acudir a un médico y denunciar cualquier venta irregular al correo drpirs.correspondencia@misalud.go.cr o en las áreas rectoras locales.