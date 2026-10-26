Ministerio de Salud alerta por versión falsa de gotas para los ojos detectada en Estados Unidos

Una versión falsificada del producto oftálmico Manzanilla Sophia Úsala Diario (gotas para los ojos) circula en Estados Unidos, según alertó el Ministerio de Salud con base en un reporte oficial emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA).

El hallazgo se produjo en los estados de Florida y Georgia, con sospechas sobre su presencia en otras localidades del territorio estadounidense.

La advertencia tiene carácter estrictamente preventivo. Según el Ministerio, la alerta no implica que se haya confirmado la comercialización de la versión falsificada en Costa Rica, donde la fórmula original cuenta con registro sanitario.

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