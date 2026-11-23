Cerca de 21.328 personas de los cantones de Heredia, San Rafael y San Isidro tendrán suspensiones programadas del servicio de agua potable entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Las interrupciones ocurrirán de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. durante los tres días, por una duración estimada de seis horas diarias.

Lavado de infraestructura dejará sin agua potable a más de 21.000 personas esta semana. (Shutterstock/Foto)

La medida responde a trabajos de lavado interno en los tanques Trébol y Victoria, así como en los trenes de tratamiento 1 y 2 de la planta potabilizadora Río II.

Martes 24 de noviembre: Heredia

El lavado interno del tanque Trébol provocará la suspensión del servicio para aproximadamente 7.092 personas del distrito de Ulloa, en Heredia.

La afectación comprende las calles Azofeifa, La Cuesta y Castella; las urbanizaciones Casa Blanca, La Esmeralda, La Guaria y María Ofelia; y los condominios Noa, Quarzo, Francosta, Bambú y El Clan.

En esa misma jornada el corte alcanzará los residenciales Onix y Real Santamaría Oeste, parte del Campus Benjamín Núñez y el centro de Barreal de Ulloa, incluidos la escuela, iglesia, salón comunal, parque, Ebáis, cementerio y estación de servicio Bomba UNO, además de sectores de Dekra y el Conector Barreal.

Miércoles 25 de noviembre: San Rafael

El lavado interno de los trenes 1 y 2 de la planta potabilizadora Río II impactará a unas 9.688 personas en zonas de los Ángeles y San Rafael.

En los Ángeles la interrupción abarca el quiebragradiente Juan León, tanques Brasilia, calle Antiguo Hotel La Condesa, calles Naranjo, Murillo y Las Monjas, Policía Turística, calle Ebáis y Fábrica de Hongos.

También estarán sin suministro el sector del bar Sherekan, Añoranzas, calle Lobos, la cantina de Sabina, calle La Honguera, Escuela Calle Hernández y alrededores, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde y calle La Saca.

En San Rafael centro el corte cubrirá los lugares cercanos al tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda.

Jueves 26 de noviembre: San Isidro

El lavado interno del tanque Victoria ocasionará la suspensión del agua potable para unas 4.548 personas de Santa Elena, en San Isidro.

Entre los lugares afectados figuran calle Zurquí, calle Bombacho, calle Las Manzanas, Cerros Verdes, Gaucho, Santa Elena, calle San Luis, Hierba Buena, San Josecito, calle Trapiche, Centro de Formación Juvenil Zurquí y calle Cometa.

Recomendaciones

De acuerdo con la ESPH, el lavado de tanques y plantas potabilizadoras permite eliminar sedimentos y residuos acumulados para mantener la calidad del agua en los hogares y prevenir riesgos de contaminación.

La empresa recomendó a los habitantes de las comunidades mencionadas almacenar únicamente el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de suspensión.

Los usuarios disponen del sitio web www.esph-sa.com y del teléfono 2562-3774 para consultas.