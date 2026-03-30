El País

Investigación presenta estrategia para apoyar a escolares con cáncer en su regreso a la escuela

Trabajo se caracteriza por escuchar a niños y niñas y sus sentimientos con relación al regreso a clases. Presentamos consejos para docentes, así como una guía para detectar el cáncer pediátrico

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Entrevista en ALCCI
Con la investigación, la trabajadora social Karla Sequeira busca contribuir a que el regreso a la escuela de niñas y niños con cáncer se realice en condiciones de equidad, respeto y acompañamiento. En la imagen aparece junto a Jeison Navarro Rojas, adolescente con cáncer al que le ha brindado acompañamiento desde su trabajo en ALCCI. El menor cuenta con la autorización de su madre para aparecer en esta publicación. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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ALCCINiños con cáncer
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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