Iglesia de Costa Rica dona 30.000 hostias a Cuba ante escasez de harina y electricidad en la isla

La Conferencia Episcopal de Costa Rica envió este lunes 9 de noviembre 30.000 unidades de hostias a Cuba, país que, debido a la escasez de materias primas como harina, y a los cortes del servicio de electricidad, enfrenta dificultades para celebrar misas.

Según explicó la Iglesia católica costarricense en una publicación de Facebook, las hostias fueron recibidas en la isla por el sacerdote costarricense José Manuel Araya, miembro de la Congregación del Santísimo Redentor que sirvió anteriormente en la Parroquia de La Agonía de Alajuela.

Las donaciones serán posteriormente distribuidas por las Hermanas Carmelitas Descalzas en las parroquias con más necesidad.

Este no es el primer envío de hostias sin consagrar al país caribeño. En agosto pasado, el Eco Católico informó de una donación de 20 mil unidades, sumándose a colaboraciones similares desde Puerto Rico y Panamá.

“Dada la falta de materia prima como la harina y los constantes apagones de electricidad en la isla, la producción de hostias para la celebración de la Santa Misa en Cuba sufre una grave afectación desde hace semanas, situación que ha movido la solidaridad de las iglesias hermanas de la región”, explicó el medio de comunicación católico entonces.

En Costa Rica, las formas son elaboradas en la Fábrica de Hostias de la Conferencia Episcopal, que suple a todos los templos en suelo tico.

“Ante estos gestos de solidaridad, el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, destacó que ‘constituyen un signo visible de comunión entre las Iglesias y una expresión concreta de la unidad que nace de la Eucaristía’”, agregó el Eco Católico en agosto.

Según la cadena católica EWTN, en la actualidad, todas las hostias que se cocinan en Cuba son elaboradas en el Monasterio de Santa Teresa y San José, sede de la comunidad de las Carmelitas Descalzas en la isla.

Sin embargo, en junio, el sacerdote cubano Rolando Montes De Oca explicó que el servicio eléctrico es inestable, por tanto, “las religiosas no pueden hacer las hostias, están haciendo muy pocas”.

“Ellas las van a racionalizar para que un poquito le alcance a cada sacerdote, eso significa en la práctica, que no habrá suficiente, que no hay todas las que necesitamos, que habrá muy pocas”, indicó Montes de Oca a EWTN.