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El País

Iglesia de Costa Rica dona 30.000 hostias a Cuba ante escasez de harina y electricidad en la isla

Escasez de hostias en Cuba afecta la celebración de misas desde agosto pasado; sacerdote tico expárroco de La Agonía de Alajuela recibió la donación

El sacerdote costarricense José Manuel Araya, expárroco de La Agonía de Alajuela, recibió la donación realizada por la Iglesia católica tica.
El sacerdote costarricense José Manuel Araya, expárroco de La Agonía de Alajuela, recibió la donación realizada por la Iglesia católica tica. Tomada de Facebook
Roger Bolaños Vargas