Las quemaduras infantiles representan un riesgo dentro del hogar, especialmente por el contacto con líquidos calientes y objetos de uso cotidiano. En medio de esta situación, el Hospital Nacional de Niños reportó el ingreso de 11 menores con quemaduras en las últimas dos semanas.

La institución emitió una alerta este viernes 20 de noviembre ante la gravedad de algunos casos. Dos de los pacientes son bebés con lesiones extensas, clasificados médicamente como grandes quemados.

Uno de ellos permanece en condición crítica en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, mientras que el otro se encuentra estable en la Unidad de Cuidado Integral del Niño con Quemaduras (Ucinq), junto con los nueve pacientes restantes.

Los menores tienen entre 6 meses y 11 años y proceden de Alajuela, Guanacaste, Cartago, Puntarenas, San José y Heredia.

El doctor Juan Ramón Poveda Xatruch, jefe del Servicio de Cirugía Reconstructiva y de la Ucinq, expresó su preocupación por los ingresos recientes. El especialista solicitó a las familias extremar las medidas de seguridad para evitar nuevos accidentes.

Líquidos calientes encabezan las causas de quemaduras

De acuerdo con Poveda, más de la mitad de los menores atendidos durante las últimas dos semanas sufrió quemaduras por escaldadura, es decir, lesiones ocasionadas por líquidos calientes.

El hospital señaló que el agua, la leche, las sopas, el café y el aceite representan entre el 60% y el 70% de las causas habituales de quemaduras infantiles.

En segundo lugar aparecen las lesiones por fricción, con un 25%. Estas ocurren principalmente cuando los pies de menores que viajan en motocicletas, bicimotos o bicicletas entran en contacto con la llanta trasera. Los especialistas advierten de que pueden causar daños profundos en tejidos, articulaciones y tendones.

El contacto con objetos calientes representa un 15% de los casos. Entre los principales riesgos figuran las planchas de ropa y cabello, ollas, puertas de hornos, carbón, cenizas y muflas de vehículos.

Las lesiones por fuego directo constituyen otro 4%. El centro médico también identifica accidentes relacionados con pólvora, electricidad y sustancias químicas.

Médicos advierten sobre riesgos durante la Navidad

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, el doctor Carlos Jiménez Herrera, director general del Hospital Nacional de Niños, pidió reforzar la vigilancia de los menores durante las actividades familiares.

El especialista recomendó mantener a los niños alejados de las cocinas, utilizar las hornillas posteriores y colocar los mangos de ollas y sartenes hacia adentro.

También aconsejó evitar manteles que puedan ser jalados y no cargar niños mientras se manipulan bebidas o alimentos calientes.

Los médicos solicitaron especial precaución con la pólvora y las preparaciones navideñas, debido al riesgo de accidentes durante estas festividades.

Remedios caseros pueden complicar las lesiones

El hospital hizo señalamientos sobre el uso de productos domésticos para tratar quemaduras. La institución desaconseja aplicar mantequilla, aceites, café, sábila, pasta dental, tomate, achiote o cualquier tratamiento sin supervisión médica.

Estos productos pueden aumentar el dolor y el riesgo de infección, especialmente cuando deben retirarse durante la atención en un centro de salud.

Entre enero y octubre del 2026, el Hospital Nacional de Niños registró 159 pacientes hospitalizados por quemaduras. De ese total, 90 fueron hombres y 69 mujeres, según los datos de la institución.

Recomendaciones para prevenir quemaduras en niños dentro del hogar

El Hospital Nacional de Niños compartió una serie de medidas de prevención para reducir el riesgo de quemaduras infantiles: