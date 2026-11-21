Hace 50 años, centenares de vendedores ambulantes ocuparon kilómetros de acera en el centro capitalino.

Sobre la acera sur de la avenida Central había 38 puestos de vendedores ambulantes; en torno al Mercado Municipal había 153 vendedores y en el paso de la Vaca, o sea la calle 8, entre las avenidas 3 y 5, había 190 puestos más.

Aretes guatemaltecos, ropa salvadoreña, flores, maní garapiñado, luces de bengala y toda clase de frutas y verduras se ofrecían a los transeúntes a grandes voces.

“Es una estupidez permitir esto,” afirmó Daniel Vargas, propietario de la tienda Granada sobre la avenida Central.

“Yo salí de segundo grado de la escuela. Mi papá vendía verdura en carretillo y me trajo a vender en la calle cuando tenía ocho años. No sé ganarme la vida en otra cosa,” dijo Digna Ramírez Campos, madre soltera de cinco hijos.

En dos horas de conversaciones con varios comerciantes establecidos y vendedores ambulantes, fue posible comprobar:

El incremento considerable de ventas ambulantes en el centro de la capital durante los últimos diez días. La ocupación de las aceras en cuadras completas, obligando a los peatones a caminar por la calle. La decisión de los vendedores ambulantes de defender la ley aprobada en tercer debate, que esperaba la firma del presidente Daniel Oduber. La preparación de una marcha a la Asamblea Legislativa el lunes próximo, que podría degenerar “en una pelea a tomatasos”, como informó un buhonero frente al Mercado Municipal.

El Movimiento Organizado de Vendedores Ambulantes (MOVA) convocó la marcha hacia la Asamblea Legislativa.

“Si no nos defendemos ahora, ganan los comerciantes y nuestros hijos quedarían sin Navidad,” declaró Óscar Torres Álvarez, vendedor ambulante.

Curiosidad del día: Bomberos de Grecia celebraron su decimoquinto aniversario

Hace 50 años, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Grecia celebró sus 15 años de existencia con actividades culturales, deportivas y maniobras frente al templo parroquial. La Municipalidad donó al Instituto Nacional de Seguros (INS) un lote de mil metros cuadrados para construir un edificio más cómodo y la institución dotó a la estación de una moderna unidad extintora de mayor capacidad.