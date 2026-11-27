Hace 50 años, vientos huracanados de hasta 60 kilómetros por hora arrancaron completamente el salón comunal de El Roble de Santo Domingo, en Santa Bárbara de Heredia.

El fenómeno, que por primera vez afrontaron los vecinos de esa comunidad, situada 4 kilómetros al norte de Santa Bárbara, se prolongó por más de 20 minutos.

El tornado afectó únicamente el centro de esa localidad y causó graves daños a los cultivos, sin embargo, no ocasionó muertes.

La mayoría de los vecinos, al tener conocimiento de lo que iba a pasar, dejaron sus casas y se dirigieron a sitios seguros.

Los vientos dejaron solo las bases del salón comunal, donde el siguiente sábado se llevarían a cabo numerosas actividades alusivas al fin del curso lectivo.

Además, según los vecinos, el siguiente miércoles también se iba a llevar a cabo el acto de graduación de los estudiantes del colegio.

La estructura del salón, construida de madera, fue alzada en forma íntegra y los vientos la tiraron en medio de una callejuela que quedaba al frente de la plaza.

El vecindario indicó que resultaba inexplicable cómo no ocurrió una tragedia, ya que por costumbre los niños siempre jugaban dentro del local.

La instalación fue construida en 1974 y se encontraba al lado de la Unidad Sanitaria, que no sufrió daño alguno.

El fenómeno también destruyó parte de las vidrieras frontales de la iglesia; ese mismo día fueron repuestas.

Algunas casas quedaron parcialmente destechadas y se estimaba que las pérdidas totales sobrepasaban los ¢30.000.

Se informó que era posible que se realizara una maratónica entre los vecinos, a fin de recaudar fondos y así lograr pronto la reconstrucción del salón comunal.

Curiosidad del día: entregaron premio de escultura a Crisanto Badilla

Hace 50 años, la directora de Artes y Letras, Inés Trejos de Montero, entregó en la sala Enrique Echandi del Ministerio de Cultura y Juventud, el premio único del certamen centroamericano de escultura Juan Rafael Chacón al joven artista Crisanto Badilla, quien recibió ¢10.000. Durante la ceremonia, en la que también quedó abierta la exposición de obras participantes hasta el mes de diciembre, la funcionaria destacó la juventud y el reconocido talento de Badilla en las artes plásticas nacionales.