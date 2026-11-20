Hace 50 años, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) instaló en el aeropuerto internacional Juan Santamaría una potente antena que captaría las señales procedentes de Miami, Florida.

Estas señales transmitían mapas meteorológicos a las estaciones de países miembros de la Organización Mundial de Meteorología, a la que pertenece Costa Rica.

Para el ensamblaje e instalación de este medio de recepción, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos envió al ingeniero Herb Hart, técnico norteamericano, quien con la ayuda del personal del Instituto Meteorológico Nacional logró armar y levantar el artefacto.

El ingeniero Hart llegó a Costa Rica unas semanas antes para asistir a los técnicos nacionales en el montaje de esa nueva antena; también para ajustar y reparar el equipo electrónico del IMN. Sus enseñanzas fueron bien aprovechadas por los técnicos nacionales que tenían a su cargo el mantenimiento de ese delicado complejo de sensores.

Hart era un experto en materia electrónica y había trabajado durante muchos años bajo el programa de la Organización Mundial de Meteorología, denominado “Programa de asistencia voluntaria”. Estados Unidos aportaba ayuda técnica y una suma anual de $1,5 millones a este programa internacional.

La iniciativa estaba dedicada a mejorar los sistemas de observación y comunicación de datos meteorológicos en países en desarrollo que deseaban participar en la red de la Organización pero no tenían los recursos técnicos para poder realizarlos.

Costa Rica, como otros países, recibía equipo meteorológico, como globos y radiosondas, y ayuda directamente de los Estados Unidos, bajo un acuerdo bilateral.

Curiosidad del día: Óscar Arias publicó un libro que analizaba el perfil de 461 líderes políticos de Costa Rica

Hace 50 años, en el Teatro Nacional, se realizó la entrega pública del libro ¿Quién gobierna en Costa Rica?, escrito por el entonces ministro de Planificación, Óscar Arias Sánchez, y publicado por la Editorial Universitaria Centroamericana (Educa). Durante la actividad, el prologuista del texto, Eugenio Rodríguez, destacó que la obra analizaba la realidad política antes y después de 1948, así como los antecedentes de 461 costarricenses que ocuparon cargos políticos destacados.