Un puertorriqueño de apellido Pomales fue puesto a la orden de las autoridades judiciales, ya que según el Departamento de Narcóticos de Seguridad Pública, intentó sobornar a un agente con $5.000 (¢43.000).

La Policía agregó que junto a Pomales fue detenido un colombiano de apellido Zambrano como presunto implicado en la introducción de un falso pasaporte de ese país.

Dicho pasaporte, según los oficiales de narcóticos, estaba a nombre de José Valero Villa, que era como se conocía también al puertorriqueño Pomales.

El 13 de noviembre, las autoridades detuvieron al ciudadano colombiano Zambrano tras encontrarle durante un registro un sobre amarillo que contenía un pasaporte a nombre de José Valero y un formulario de vacunación en blanco.

Los agentes determinaron que el pasaporte tenía sellos y dos visas (de salida de Colombia y de entrada al país) aparentemente adulterados, además de carecer de firma y huellas digitales.

Tras ser interrogado, Zambrano confesó que le pagaron $100 en Colombia para entregar el sobre con el pasaporte en un hotel de la capital.

El destinatario resultó ser el puertorriqueño Pomales. Zambrano alcanzó a advertirle a Pomales que huyera, pero otros agentes lo detuvieron en un hotel.

Tras pasar una noche detenido, el puertorriqueño Pomales solicitó ir al hotel custodiado por agentes de narcóticos para recoger sus pertenencias.

Aprovechando que uno de los oficiales se ausentó para hacer trámites, Pomales ofreció 50 billetes de $100 al agente que lo custodiaba a cambio de su liberación. El jefe de la dependencia, el mayor Guillermo Vargas, decomisó el dinero de inmediato y tanto Pomales como Zambrano fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales.

Curiosidad del día: anunciaban que Rumania entregó más de 100 becas a costarricenses

Con una inversión cercana a los ¢20 millones, la República Socialista de Rumania concedió más de 100 becas para que estudiantes costarricenses cursaran carreras universitarias completas y especializaciones en diversas áreas técnicas y científicas. El programa, gestado desde el establecimiento de la Embajada rumana en San José en 1973, cubría desde pasajes y alimentación hasta vivienda, atención médica y asignaciones mensuales para los jóvenes.